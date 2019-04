UPC prolonge sa coopération avec TeleTicino pour le derby de hockey tessinois

Melide (awp) - La chaîne sportive du groupe UPC, MySports et la TV régionale TeleTicino, aux mains du groupe de médias Ticinonews (Corriere del Ticino), souhaitent prolonger d'au moins cinq ans leur collaboration concernant les droits de diffusion du derby de hockey tessinois dans la National League.

Les deux partenaires diffuseront en direct les six matches des tours de qualification entre le HC Lugano et le HC Ambrì-Piotta, précise MySports vendredi dans un communiqué. La filiale d'UPC assurera les commentaires sportifs, alors que TeleTicino s'occupera de la production des émissions de 30 minutes avant les parties et des 90 minutes de transmission depuis ses studios de Melide.

