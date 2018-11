UPC renforce son équipe de direction pour améliorer la satisfaction des clients et faciliter la mise en place du plan de croissance

UPC, fournisseur de télécommunications suisse, augmente la taille de son équipe de direction : les postes de Chief Digital Officer, de Chief Customer Officer et de Chief Marketing Officer viennent d'être créés. La nouvelle équipe de direction, menée par la CEO Severina Pascu, se concentrera sur l'amélioration durable de la qualité des produits et de la satisfaction des clients. Renens, le 20 novembre 2018

Afin d'améliorer la qualité des produits et d'augmenter la satisfaction des clients, UPC a lancé un programme ambitieux qui a pour objectif d'améliorer l'offre et de simplifier et de numériser les processus, pour les clients privés comme pour les clients commerciaux. Dans le cadre de ce projet qui s'étend sur plusieurs années, des investissements de taille seront effectués dans les produits et les systèmes, afin d'améliorer la satisfaction clients et de permettre à l'entreprise de poursuivre sa croissance.

Pour la mise en œuvre de ce programme, UPC ajoute trois nouveaux postes à son équipe de direction :

Urs Reinhard occupera le poste de Chief Digital Officer, et sera donc responsable de la mise en œuvre de la transformation numérique de l'entreprise. Ce poste nouvellement créé lui permettra d'accélérer le développement numérique dans l'ensemble de l'entreprise, pour la rendre plus agile. Urs Reinhard dispose de connaissances approfondies, tant stratégiques qu'opérationnelles, et d'une expérience solide en matière de transformation d'entreprises. Cet ancien partenaire du Boston Consulting Group a d'abord dirigé les équipes responsables de la stratégie et des M&A.

Hélia Burgunderdeviendra la Chief Customer Officer de UPC. Spécialiste de la branche, elle dispose d'une longue expérience de direction, acquise lors des diverses fonctions qu'elle a occupées chez Swisscom. Ces trois dernières années, elle a été responsable du service des ventes de Swisscom et du réseau de magasins. Cette Suissesse de 48 ans prendra ses fonctions au printemps 2019. Elle gérera les activités de suivi et se concentrera sur la vente et le service clients.

Stefan Fuchs sera quant à lui nommé Chief Marketing Officer. Il sera responsable des domaines Customer Value Proposition (CVP), Experience et Value Management, Products, Content, Business Intelligence ainsi que Brand et Marcom. Il a pris ses fonctions chez UPC en septembre 2018 en tant que Vice President Marketing. Membre du groupe Liberty Global depuis plus de dix ans, il a occupé des postes de direction pour le marketing au sein de Liberty Unitymedia en Allemagne, de Virgin Media au Royaume-Uni et de Liberty Global à Amsterdam.

Severina Pascu, CEO de UPC Suisse, déclare : « La force d'une entreprise vient de ses collaborateurs et de leur capacité à initier et à façonner le changement. Je suis ravie de voir ces cadres dirigeants expérimentés occuper ces postes dans notre entreprise. Je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir travailler avec eux afin de pouvoir proposer aux clients de UPC des services toujours plus simples et plus personnalisés.

Biographie de Hélia Burgunder

Hélia Burgunder est titulaire d'une maîtrise d'ingénierie électrique et informatique de l'université de Lisbonne et d'un Executive MBA de l'université de Fribourg, en Suisse. Durant sa longue carrière chez Swisscom, commencée en 1995, elle a occupé différents postes de direction, notamment Access Platform Manager et Business Strategy Manager chez Swisscom Fixnet SA puis Managing Director Portugal et Director Customer Care Europe dans la filiale Swisscom Hospitality Services SA. De retour en Suisse en 2011, Hélia Burgunder est devenue membre de la direction dans le domaine Small & Medium Enterprise de Swisscom Suisse SA en tant que EVP Customer Service et Online Channel. En septembre 2015 elle a été nommée membre de la direction de Sales & Services comme EVP Sales & Retail Channels Switzerland. Elle est mariée, mère de trois garçons et durant son temps libre, elle aime jouer du piano, faire du sport, cuisiner, lire et voyager.

Vous trouverez ici plus d'informations concernant Urs Reinhard et Stefan Fuchs.

Les photos sont mises gratuitement à disposition.

· Urs Reinhard, Chief Digital Officer, © UPC

· Hélia Burgunder, Chief Customer Officer, © UPC

· Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer, © UPC

