UPC reprend les réseaux câblés de Glaris, Kaltbrunn et de Weggis-Vitznau-Gersau

En tant que partenaire de longue date de la Technischen Betriebe Glarus (tb.glarus), de la Fernsehgenossenschaft Kaltbrunn (FGK) et de la Genossenschaft Antennenanlage Weggis-Vitznau-Gersau (GAWVG), UPC a repris leurs réseaux câblés le 1er janvier 2021.Les trois réseaux repris sont le résultat d'une collaboration longue, durable et réussie. Les quelque 13 000 foyers raccordés auront également accès aux produits performants de UPC et pourront profiter de la force d'innovation de l'entreprise.

Une giga connexion et une expérience TV innovante

La gamme de produits très variés de UPC comprend entre autres une connexion Internet fiable et performante pouvant atteindre 1 Gbit/s ainsi qu'une expérience TV intelligente et conviviale avec la UPC TV, qu'il est possible d'utiliser chez soi avec la UPC TV Box ou en déplacement grâce à la TV App pour smartphone ou tablette. De plus, UPC propose des offres Mobile très attrayantes avec des données, des SMS et des appels illimités, pour la Suisse et pour l'Europe.

Parfaitement préparée pour les tendances numériques

L'exemple de Technischen Betriebe Glarus montre les avantages pour les parties impliquées dans la vente. Ainsi, l'entreprise tb.glarus est convaincue que la vente de son réseau câblé Hybrid Fiber Coax (HFC) à UPC est dans l'intérêt de ses clients : « L'objectif est de s'assurer que l'infrastructure de communication continue de répondre aux défis et aux exigences de la numérisation. UPC est parfaitement préparée aux tendances numériques de demain et peut très bien s'adapter aux besoins futurs des clients », déclare Martin Zopfi-Glarner, directeur de tb.glarus. Christophe Millet, responsable des réseaux partenaires chez UPC, est également convaincu par l'acquisition du réseau câblé de Glaris et des deux autres réseaux câblés : « Grâce à ces trois acquisitions, nous avons pu renforcer notre présence en tant que fournisseur d'infrastructure. De plus, nous nous réjouissons de pouvoir mettre à disposition des habitants de ces communes des produits et services innovants basés sur une infrastructure tournée vers l'avenir. »



