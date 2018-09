UPC s’implante un peu plus en Haute-Engadine

Après Pontresina, UPC entame une collaboration avec Samedan afin de fournir à tous les habitants et entreprises de la commune un accès à son propre réseau câblé en fibre optique. Les travaux commenceront au printemps 2019 et devraient être terminés pour la fin de l'année. Les habitants de Samedan ne paieront pas de frais de raccordement dans le cadre de ces travaux. Cette année, UPC a déjà relié près de 21 000 nouveaux foyers suisses à son réseau câblé en fibre optique.

Lors de l'assemblée communale du 12 juillet 2018, une grande majorité des habitants de Samedan se sont prononcés en faveur du développement du réseau à large bande. Cette décision a marqué le coup d'envoi du nouveau réseau câblé en fibre optique de UPC dans la commune. Cette collaboration prévoit l'actualisation des conduites de Samedan de manière à ce que UPC puisse s'en servir pour relier chaque immeuble à son réseau en fibre optique. Les frais occasionnés par le raccordement sont pris en charge par UPC.

À l'heure actuelle, très peu d'habitants sont reliés au réseau en Haute-Engadine et ceux de Pontresina et de Samedan ne pouvaient surfer qu'à des vitesses moyennes de 40 à 50 Mbit/s. UPC propose sur la totalité de son réseau des vitesses Internet allant jusqu'à 500 Mbit/s, le wi-fi dans les moindres recoins, la téléphonie ainsi qu'un divertissement TV de qualité grâce à une large offre de chaînes, de films, de séries et de contenus sportifs (MySports). Avec ces travaux et ceux commencés il y a peu à Pontresina, c'est presque 2500 foyers supplémentaires que UPC relie en une fois à son réseau câblé en fibre optique, soit près de 30 % des habitants de Haute-Engadine (hors résidences de vacances).

Après Pontresina, Samedan est désormais la plus grande commune à avoir commencé les travaux dans le cadre du programme d'investissement « Autostrada », lancé par UPC début 2016 et visant à fournir une couverture à large bande à toute la population. Avec « Autrostrada », les régions qui ne sont pas encore connectées seront intégrées au réseau en fibre optique de UPC afin de remédier aux lacunes du réseau existant. Cette année, UPC a déjà relié près de 21 000 nouveaux foyers à son réseau câblé en fibre optique.

Lors de l'assemblée communale, Jon Fadri Huder, Président de la commune, a évoqué la collaboration entre UPC et Samedan, les utilisations commerciales possibles pour la région de Haute-Engadine ainsi que l'augmentation de l'attractivité de la commune : « Nous établissons avec UPC des conditions-cadres à des prix avantageux pour l'économie et favorisons ainsi des emplois attrayants, qu'ils soient traditionnels ou modernes, et indépendants du tourisme. Nous pouvons maintenant grâce à UPC être sur un pied d'égalité avec le reste de l'infrastructure du réseau actuelle et mettre à la disposition des habitants de Samedan des produits de télécommunications très intéressants à des prix attrayants. »

Situation actuelle à Saint-Moritz

Les raccordements à large bande de UPC sont déjà disponibles dans certaines zones de Saint-Moritz. Près de 49 % des habitants de Saint-Moritz ainsi que les entreprises locales peuvent dès à présent utiliser des produits et services de UPC. L'extension de cette infrastructure du réseau très performante a été lancée et mise en œuvre par l'ancienne entreprise de télécommunications Grischa Vision. Cette dernière appartient depuis 2014 à UPC Suisse.

