UPDATE4 : Brexit: Le Royaume-Uni et l'UE ont conclu un accord commercial historique

BRUXELLES/LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) ont conclu jeudi un accord sur leurs relations futures, scellant la décision du référendum britannique de 2016 de quitter le bloc de 27 pays de l'UE et mettant fin à des années d'incertitude économique et de tensions politiques au Royaume-Uni.

L'accord, conclu quelques jours avant la fin de l'année, dissipe les craintes les plus vives d'une perturbation économique majeure dans les semaines à venir, alors que la Grande-Bretagne se détache de son principal partenaire commercial et affronte une nouvelle phase intense de la pandémie de coronavirus.

"La route a été longue et sinueuse, mais nous sommes parvenu à un bon accord, un accord équitable. C'est un accord équilibré et c'était la chose la meilleure et la plus responsable à faire pour les deux parties", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une conférence de presse après l'annonce de l'accord. "L'Union européenne et le Royaume-Uni seront solidaires pour atteindre nos objectifs communs", a ajouté la responsable.

Cet accord, qui fait suite à des mois de négociations tendues et prendra effet le 1er janvier, définit les termes d'une relation entre la Grande-Bretagne et l'UE beaucoup plus distante qu'à l'heure actuelle.

Les deux parties commerceront sans droits de douane

L'annonce de jeudi met fin à plusieurs années d'incertitudes autour du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne et des liens que le pays conservera avec ses anciens partenaires. Il aura fallu quatre ans et demi pour conclure cet accord après le vote des Britanniques en faveur du Brexit lors du référendum de juin 2016.

Fin décembre, le Royaume-Uni quittera officiellement le marché unique européen, qui impose des normes communes aux Etats membres, ainsi que l'union douanière européenne. Les entreprises réalisant quelques 900 milliards de dollars d'échanges entre l'UE et le Royaume-Uni disposeront d'une semaine pour s'adapter aux nouvelles règles adoptées.

Les termes de l'accord prévoient que les deux parties pourront continuer de commercer sans droits de douane, mais les importateurs et les exportateurs devront fournir de nombreux formulaires aux autorités pour faire valider le transit de marchandises. L'accord met également fin à la liberté de circulation des travailleurs et les échanges de services se trouveront nettement réduits. Par ailleurs, la place financière de Londres ne disposera plus d'un accès garanti aux marchés européens.

Londres pourra sceller ses propres accords commerciaux

L'accord confère à la Grande-Bretagne une grande liberté vis-à-vis des règles de l'UE, lui donnant la possibilité de conclure des accords de libre-échange avec des pays comme les Etats-Unis. Mais, en contrepartie de l'absence de droits de douane, le Royaume-Uni a accepté de ne pas s'écarter fortement des normes européennes dans les domaines clés du travail et de l'environnement, de même qu'en matière de subventions au secteur privé.

L'accord doit être officiellement ratifié par les parlements européen et britannique et signé par les dirigeants de l'UE avant la fin de l'année. Bruxelles et Londres ont insisté sur le fait qu'il y avait besoin de temps afin de passer le texte au peigne fin avant de l'approuver. Bien qu'une approbation soit probable, la France a averti qu'elle pourrait opposer son veto à un accord si certaines de ses principales préoccupations, notamment l'accès de sa flotte de pêche aux eaux britanniques, n'étaient pas prises en compte.

Les législateurs européens ont également indiqué qu'il était maintenant trop tard pour se réunir avant la fin de l'année. Les gouvernements de l'UE pourraient donc devoir approuver provisoirement l'accord et attendre l'année prochaine l'approbation du Parlement européen.

A la suite du referendum de 2016 en faveur du Brexit, la Grande-Bretagne a quitté officiellement l'UE le 31 janvier dernier, mais elle a continué à suivre les règles de l'UE jusqu'à la fin de l'année, permettant à des négociations commerciales de se dérouler pendant cette période de transition.

L'absence d'accord avant le 1er janvier aurait déclenché automatiquement l'imposition de droits de douane et d'importants retards aux frontières pour les produits de base tels que les denrées alimentaires et les médicaments.

Soulagement pour la situation en Irlande

Elle aurait aussi probablement provoqué une aggravation des tensions en Irlande, susceptibles de compromettre le processus de paix. Après le 1er janvier, l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, restera en pratique dans l'espace douanier et le marché unique de l'UE, ce qui signifie qu'il ne sera pas nécessaire d'établir une frontière douanière avec l'Irlande, membre de l'UE, au sud.

Le compromis accepté par Boris Johnson, qui consiste à continuer à respecter les normes réglementaires générales de l'UE, pourrait déplaire à certains membres du parti conservateur souhaitant une rupture plus décisive avec l'UE. Toutefois, le principal parti d'opposition, le parti travailliste, soutiendra probablement l'accord ou s'abstiendra en arguant qu'un échec de l'accord serait pire. Il semble donc peu probable qu'une opposition conservatrice fasse dérailler la ratification de l'accord au Royaume-Uni.

L'accord atténue l'impact économique du Brexit

La plupart des économistes s'attendent à ce que l'économie du Royaume-Uni soit nettement plus touchée par le Brexit que celle de l'UE, même s'ils affirment que les deux seront moins affectées que si les négociations avaient échoué. Selon les statistiques officielles, 43% des exportations britanniques en 2019 étaient destinées à l'UE, soit le plus grand marché d'exportation du pays.

Les entreprises britanniques qui importent et exportent vers l'UE devront remplir 215 millions de déclarations en douane supplémentaires chaque année, selon les estimations du gouvernement britannique

En 2018, le gouvernement britannique avait estimé qu'un accord basique de libre-échange avec l'UE, sur le modèle de celui qui vient d'être conclu, se traduirait par un affaiblissement de 4,9% de l'économie britannique après 15 ans, en comparaison d'un maintien dans l'UE, contre 7,6% en l'absence d'accord. Le gouvernement n'a pas publié d'estimation plus actualisée depuis.

Tout accord commercial avec d'autres pays, tels que les États-Unis, que le Royaume-Uni sera nouvellement libre de conclure, apportera des avantages mineurs. Les modèles ont montré qu'ils ne compenseront pas les pertes commerciales avec l'Europe.

Paris et Londres saluent l'accord

Le Premier ministre, Boris Johnson, a souligné que l'accord mettait fin à l'incertitude qui pèse sur la vie politique britannique depuis des années et qu'il permettrait à son économie de mieux se remettre de la pandémie. "Cet accord est avant tout synonyme de certitude", a-t-il déclaré.

L'Allemagne et la France se sont félicitées de l'accord, signe que les deux plus grandes économies de l'UE le soutiendront probablement lorsque les dirigeants se réuniront pour le ratifier, peut-être dès la semaine prochaine.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a déclaré que l'accord avec le Royaume-Uni était "d'une importance historique" et s'est dite convaincue que son gouvernement le soutiendra une fois que les ministres en auront examiné les détails.

Le président français, Emmanuel Macron, dans un message sur son compte Twitter officiel, a affirmé que l'accord protègeait les citoyens, les entreprises et les pêcheurs européens. "L'Europe va de l'avant et peut se tourner vers l'avenir, unie, souveraine et forte", a-t-il déclaré.

