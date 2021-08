US : Le train de la relance est sur les rails 13/08/2021 | 12:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le gigantesque plan d’investissement de 1200 milliards de dollars voulu par Joe Biden pour relancer l’économie américaine a, fait rare, obtenu le soutien des sénateurs démocrates et républicains. S’il est encore soumis à un vote final de la Chambre des Représentants, le président américain sonne déjà la victoire. Initialement d’un montant bien supérieur (2300 milliards), ce plan a notamment vocation à moderniser le pays et ses infrastructures vieillissantes sur les 8 prochaines années : 115 milliards de dollars seront dédiés à la rénovation des ponts, des autoroutes et des routes, 85 milliards de dollars aux transports en commun, 20 milliards de dollars à l’amélioration de la sécurité routière, 80 milliards de dollars au ferroviaire, 174 milliards de dollars seront dédiés au marché des VE (de l’installation d’un réseau de bornes de recharge à l’accompagnement de l’industrie), 25 milliards de dollars aux aéroports, 17 milliards aux voies navigables, ports et ferries, 111 milliards de dollars seront consacrés à la modernisation du réseau d’eau potable (dont 45 milliards pour remplacer les lignes en plomb), et 100 milliards de dollars à celui de l’électricité. Côté environnemental, 50 milliards de dollars seront voués à améliorer la résilience des infrastructures au changement climatique. Les écoles publiques seront dotées d’une enveloppe de 100 milliards, les “community colleges” (universités gratuites) de 12 milliards, les institutions de la petite enfance de 25 milliards. 20 milliards de dollars sont consacrés à la connexion internet des quartiers défavorisés. Le train des dépenses est en marche, et le conducteur de la locomotive semble avoir les coudées franches pour le mener à destination. Joe Biden pilote la relance américaine (Dessin Amandine Victor)

© Zonebourse.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue