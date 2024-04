Washington (awp/afp) - Le gouvernement américain a annoncé jeudi des financements de 20 milliards de dollars pour des projets d'énergie propre et de lutte contre le changement climatique, une initiative orientée vers les communautés défavorisées, selon l'administration Biden.

Ces subventions ont été annoncées par l'EPA, l'agence américaine de protection de l'environnement, et par la vice-présidente démocrate Kamala Harris.

Elles visent à mobiliser des capitaux privés pour soutenir "des dizaines de milliers de projets" liés à la réduction de la pollution, des coûts énergétiques et à la promotion des énergies propres.

Ces 20 milliards sont censés agir comme levier de financement pour attirer 7 dollars de capitaux privés pour 1 dollar de fonds publics, précise un communiqué de l'EPA.

L'essentiel de la somme vient du Fonds de réduction des gaz à effet de serre, créé dans le cadre de l'Inflation Reduction Act (IRA), le grand plan climat du président Joe Biden, voté en 2022.

Ces fonds iront à huit organisations non-gouvernementales ou réseaux d'associations qui mobilisent prêts ou dons pour des projets d'énergie propre au niveau local.

Quelque 70% des financements doivent être consacrés aux communautés défavorisées, a insisté la vice-présidente Kamala Harris.

"Lorsque le président Biden et moi avons mis en place le plus grand investissement de l'histoire de notre pays pour lutter contre la crise climatique et construire une économie basée sur les énergies propres, nous nous sommes assurés que chaque communauté serait en mesure de participer et d'en bénéficier", a déclaré Kamala Harris évoquant cette concrétisation du plan climat.

Les organisations à qui sont attribués ces fonds "contribueront à garantir que les familles, les petites entreprises et les dirigeants communautaires aient accès au capital dont ils ont besoin pour faire des projets climatiques et d'énergie propre une réalité dans leurs quartiers", a-t-elle ajouté.

Les projets financés vont de panneaux solaires dans un restaurant de Détroit à l'installation de pompes à chaleur dans des habitations défavorisées. Ils comprennent aussi la réhabilitation de bâtiments dans des communautés pauvres des Appalaches (Est) ou encore la fourniture de batteries de secours à des logements de personnes âgées en Floride.

