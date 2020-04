USA 2020-Bernie Sanders apporte son soutien à Joe Biden

WASHINGTON, 13 avril (Reuters) - L'ex-vice président des Etats-Unis Joe Biden, probable candidat à l'élection présidentielle de novembre, a reçu lundi le soutien formel de son principal rival pour l'investiture du Parti démocrate, Bernie Sanders, un pas supplémentaire vers un face-à-face avec Donald Trump dans moins de sept mois.

Bernie Sanders, qui avait suspendu sa campagne pour les primaires la semaine dernière, a participé avec Joe Biden à un événement sur internet au cours duquel il a déclaré que l'épidémie de coronavirus justifiait l'unité au sein du parti.

En 2016, le sénateur du Vermont avait attendu la veille de l'ouverture de la convention du Parti démocrate, fin juillet, pour apporter son soutien à Hillary Clinton, qui s'apprêtait à recevoir l'investiture.

Avant que l'épidémie de coronavirus ne vienne perturber le processus des primaires cette année, Joe Biden disposait déjà d'une avance très confortable sur Bernie Sanders, ce qui l'assurait pratiquement de l'emporter.

Lundi, Bernie Sanders a appelé démocrates, indépendants et républicains à "se rassembler dans cette campagne pour soutenir la candidature (de Joe Biden), que je rejoins, pour assurer que battions quelqu'un qui, j'en suis convaincu (...) est le président le plus dangereux dans l'histoire moderne de ce pays".

Joe Biden a pour sa part dit voir en Bernie Sanders "la voix la plus puissante en faveur d'une Amérique plus équitable et plus juste".

Il a précisé qu'il allait former avec son ex-rival six groupes de travail chargés de formuler des propositions sur l'économie, l'éducation, la justice, l'immigration et le changement climatique.

"Je vais avoir besoin de vous", a dit Joe Biden à Bernie Sanders, "pas seulement pour gagner mais pour gouverner".

(Trevor Hunnicutt et James Oliphant, version française Marc Angrand)