USA 2020-Biden a levé trois fois plus de fonds que Trump en septembre

WASHINGTON, 21 octobre (Reuters) - Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, est entré dans l'ultime ligne droite de la campagne avec un net avantage financier sur le président républicain sortant Donald Trump, selon des documents transmis mardi à la commission électorale fédérale.

L'ancien vice-président a récolté et dépensé davantage que l'actuel locataire de la Maison blanche en septembre, et les publicités politiques de la campagne Biden sont désormais nettement plus fréquentes sur les chaînes de télévision américaines.

Disposer de financements plus importants n'est toutefois pas un gage de victoire: Donald Trump a battu Hillary Clinton en 2016 malgré des dépenses inférieures à celles de la candidate démocrate.

La campagne Biden disposait fin septembre d'environ 177 millions de dollars de fonds, soit près du triple des 63 millions de dollars à disposition de la campagne Trump.

L'équipe du candidat démocrate a levé 281 millions de dollars au cours du mois dernier, soit plus du triple des 81 millions de dollars récoltés par l'équipe du président républicain, montrent les documents. (Jason Lange et Grant Smith; version française Jean Terzian)