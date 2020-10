USA 2020-Biden alerte sur une reprise de l'épidémie de coronavirus

WASHINGTON/WILMINGTON, 24 octobre (Reuters) - Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden, a attaqué Donald Trump sur sa gestion de la crise du coronavirus après que des chercheurs ont déclaré que le nombre de morts pourrait plus que doubler dans les quatre mois à venir.

Plus tôt dans la journée, une étude publiée par l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington déclarait que le bilan de l'épidémie de COVID-19 pourrait dépasser le demi-million de morts aux Etats-Unis d'ici à la fin février.

Donald Trump a défendu sa gestion de la crise sanitaire, affirmant que le pire était passé. Il a accusé Joe Biden et d'autres démocrates de réagir de manière excessive à la menace et de nuire à l'économie.

Joe Biden, âgé de 77 ans, s'exprimait depuis sa ville natale de Wilmington dans le Delaware alors que le président américain Donald Trump, âgé de 74 ans se rendait en Floride.

Bien que l'élection présidentielle américaine ait lieu le 3 novembre, plus de 52 millions d'Américains ont déjà voté.

Le nombre de votes anticipés témoigne à la fois d'un vif intérêt pour le sort de Donald Trump et d'une population désireuse d'éviter de s'exposer, le jour du scrutin, au COVID-19, maladie qui a tué plus de 221 000 personnes aux États-Unis. (Costas Pitas, Jeff Mason, Jarret Renshaw et Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)