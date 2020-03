USA 2020-Biden domine Sanders en Floride, étend son avance

(Actualisé tout du long; production photo/TV à disposition)

WASHINGTON, 18 mars (Reuters) - Joe Biden faisait route vers un large succès devant Bernie Sanders mardi lors de la primaire démocrate en Floride et était donné victorieux dans l'Illinois, pour étendre son avance dans la course à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain.

Avec 91% des districts comptabilisés en Floride, le plus vaste des trois Etats en jeu mardi, Joe Biden était crédité de 61% des voix contre 23% pour Bernie Sanders.

Selon les projections de la chaîne de télévision Fox News, l'ancien vice-président de Barack Obama s'est aussi imposé dans l'Illinois en prenant très tôt l'avantage sur le sénateur socialiste du Vermont.

Les bureaux de vote devaient fermer mercredi à 02h00 GMT dans l'Arizona. La primaire de l'Ohio a été reportée pour des raisons de santé publique à cause de l'épidémie de coronavirus.

Biden espère amasser mardi des gains suffisamment importants pour disposer d'une avance irrémédiable sur Sanders, alors que le marathon des primaires démocrates va marquer une pause de plusieurs semaines.

Les larges succès attribués à Biden en Floride et dans l'Illinois semblent indiquer que les démocrates sont prêts à s'unir derrière un candidat en vue du scrutin du 3 novembre face à Donald Trump.

Cette nouvelle étape des primaires pourrait accentuer la pression sur Sanders pour qu'il mette fin à sa campagne, après avoir été dépassé par Biden lors du "Super Tuesday" du 3 mars et subi un revers majeur dans le Michigan la semaine dernière.

Les démocrates se sont inquiétés d'un scénario identique à 2016, avec une lutte cinglante entre Bernie Sanders et Hillary Clinton qui a selon eux contribué à la défaite surprise de cette dernière face à Donald Trump lors du scrutin présidentiel.

La Floride, où Trump avait devancé Clinton de justesse, était le principal enjeu de cette étape des primaires, avec 219 délégués à attribuer. Biden était crédité d'au moins 58 délégués, contre 16 pour Sanders, tandis que plus d'une centaine restaient à attribuer.

En dépit des craintes à travers le pays liées à l'épidémie de coronavirus, qui a provoqué l'interdiction des rassemblements publics importants, la participation en Floride a été supérieure à celle des primaires de 2008 et 2016, selon les estimations de l'institut Edison Research.

Une enquête d'opinion du même institut montre par ailleurs qu'une majorité des électeurs démocrates et indépendants ayant voté mardi en Floride, Illinois et Arizona font davantage confiance à Joe Biden qu'à Bernie Sanders pour gérer une crise majeure. (John Whitesides et Ginger Gibson; version française Jean Terzian)