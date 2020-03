USA 2020-Biden donné en tête des primaires du Missouri et du Mississippi

DETROIT, Michigan, 11 mars (Reuters) - L'ancien vice-président américain Joe Biden était donné facile vainqueur des primaires démocrates organisées mardi dans le Missouri et le Mississippi, selon les sondages de sortie des urnes réalisés par l'institut Edison Research, un coup rude pour Bernie Sanders au soir où six Etats doivent livrer leur verdict.

Les projections de l'institut Edison Research et des principales chaînes de télévision américaines donnent Joe Biden victorieux dans le Missouri avec au moins 13 délégués, contre 5 pour Sanders, et en tête dans le Mississippi avec au moins 8 délégués. (Michael Martina, Trevor Hunnicutt et John Whitesides; version française Jean Terzian)