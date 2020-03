USA 2020-Biden donné vainqueur dans le Michigan, coup dur pour Sanders

(Actualisé, éléments supplémentaires; production photo/TV à disposition)

DETROIT, Michigan, 11 mars (Reuters) - Joe Biden est donné mardi victorieux de la primaire démocrate dans le Michigan, ce qui lui permettrait d'effectuer un grand pas vers l'investiture du parti et porter un coup rude aux ambitions de son rival Bernie Sanders dans la course à la Maison blanche.

L'ancien vice-président de Barack Obama est également crédité d'une victoire dans le Missouri et le Mississippi, selon les prévisions de l'institut Edison Research et des principales chaînes de télévision américaines, alors que six Etats sont concernés par cette nouvelle étape du marathon des primaires démocrates.

Ces gains rapprocheraient Biden, 77 ans, de l'investiture du Parti démocrate pour affronter Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre prochain.

Après un démarrage délicat, Biden s'est relancé en Caroline du Sud et a pris la tête de la course à l'investiture la semaine dernière lors du "Super Tuesday", malgré que Sanders a remporté la Californie.

Le sénateur socialiste du Vermont comptait sur une victoire majeure dans le Michigan pour préserver ses chances de défier Donald Trump le 3 novembre prochain. Au lieu de cela, sa candidature semble s'être étiolée.

Après dépouillement de 35% des districts, Biden était donné devant Sanders dans le Michigan, avec 53% contre 41%.

Les projections de l'institut Edison Research et des principales chaînes de télévision américaines donnent Joe Biden victorieux dans le Missouri avec au moins 13 délégués, contre 5 pour Sanders, et en tête dans le Mississippi avec au moins 8 délégués. (Michael Martina, Trevor Hunnicutt et John Whitesides; version française Jean Terzian)