USA 2020-Biden en campagne en Georgie, où se livre l'ultime bataille pour le Sénat

WASHINGTON, 15 décembre (Reuters) - Au lendemain de la confirmation de son élection à la présidence des Etats-Unis par le Collège électoral, Joe Biden se rend ce mardi en Georgie où le double scrutin sénatorial du 5 janvier prochain va décider de la couleur politique de la chambre haute du Congrès et ainsi de la marge de manoeuvre législative du futur président démocrate.

Deux sénateurs républicains sortants, David Perdue et Kelly Loeffler, doivent en passer par un second tour face à leurs adversaires démocrates respectifs, Jon Ossoff et Raphael Warnock.

Avec 50 sièges contre 48 pour les démocrates et indépendants, le Parti républicain n'a besoin que d'un seul succès dans ces deux scrutins pour conserver sa majorité au Sénat. Il pourrait dès lors faire obstacle aux objectifs législatifs ambitieux du futur 46e président des Etats-Unis en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus, de réchauffement climatique ou d'économie.

Mais si les démocrates prennent ces deux sièges, le Sénat sera à égalité parfaite et la future vice-présidente, Kamala Harris, détiendra la voix prédominante en vertu de son statut de présidente du Sénat. Joe Biden et son administration disposeraient ainsi de la majorité tant au Sénat qu'à la Chambre des représentants.

Donald Trump, qui continue de clamer sans preuve qu'il a été victime d'une fraude électorale massive le 3 novembre dernier, a fait campagne auprès des deux sénateurs républicains le 6 décembre.

Joe Biden est arrivé en tête de justesse au scrutin présidentiel en Georgie, devenant le premier candidat démocrate à la Maison blanche à y devancer un adversaire républicain depuis Bill Clinton en 1992.

Sa victoire, même sur un fil, illustre les transformations de cet Etat du Sud, longtemps bastion républicain aujourd'hui parmi les "Swing States" - ces Etats où aucun parti ne dispose d'une base électorale suffisante pour y aborder sereinement un scrutin - les plus disputés.

Comme en novembre, de nombreux électeurs de Georgie ont de nouveau opté pour un vote anticipé par correspondance, ce qui annonce un long dépouillement à partir du 5 janvier.

Ces seconds tours sont liés à une particularité: pour être élu, il faut obtenir plus de 50% des suffrages. Le 3 novembre dernier, David Perdue a devancé Jon Ossoff; dans l'autre scrutin, le démocrate Raphael Warnock a viré en tête devant Kelly Loeffler. Mais dans les deux cas, la présence d'autres candidats les a empêchés d'atteindre la majorité absolue.

Des centaines de millions de dollars ont été dépensés dans la campagne électorale.

(Joseph Ax, Jason Lange et Simon Lewis version française Henri-Pierre André)