USA 2020-Buttigieg déclaré de peu vainqueur des caucus de l'Iowa

WASHINGTON/MANCHESTER, New Hampshire, 7 février (Reuters) - P ete Buttigieg a remporté de peu les caucus démocrates de l'Iowa, dont les résultats définitifs ont été communiqués seulement jeudi à cause de problèmes techniques, donnant de nouveaux contours à la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle du 3 novembre prochain aux Etats-Unis.

Les caucus qui se sont déroulés lundi dans cet Etat rural du Midwest, traditionnel coup d'envoi des primaires démocrates, ont tourné au chaos pour le parti, un bug informatique ayant bloqué la diffusion des résultats pendant près de 24 heures.

Pete Buttigieg, l'ancien maire de South Bend dans l'Indiana, a obtenu 26,2% des délégués, devançant de justesse le sénateur du Vermont Bernie Sanders (26,1%), ont déclaré les instances locales du Parti démocrate.

La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren se classe troisième (18%) devant l'ancien vice-président Joe Biden (15,8%), qui entamait pourtant les primaires démocrates avec le statut de favori du fait de sondages flatteurs et de soutiens de poids.

ENCADRE Les principales dates de la campagne présidentielle (Amanda Becker à Washington et Michael Martina au New Hampshire; version française Jean Terzian)