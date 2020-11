USA 2020-Conversation "chaleureuse" entre Netanyahu et Biden

JÉRUSALEM, 17 novembre (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a eu mardi une "conversation chaleureuse" avec le président élu américain, Joe Biden, rapportent les services du chef du gouvernement israélien.

"Ils sont convenus de se rencontrer bientôt afin de discuter des dossiers en cours et ont réaffirmé la nécessité d'une alliance forte entre Israël et les Etats-Unis", précise le cabinet de Netanyahu.

Dans un communiqué, l'équipe de transition de Joe Biden a déclaré: "Le président élu a remercié le Premier ministre israélien de ses félicitations et lui a réitéré son soutien inébranlable à Israël pour sa sécurité et son futur en tant qu'Etat juif et démocratique."

Lorsque les médias américains ont déclaré Joe Biden vainqueur de l'élection présidentielle, le 7 novembre dernier, Benjamin Netanyahu a attendu plusieurs heures avant d'adresser ses félicitations au candidat démocrate et à sa vice-présidente, Kamala Harris.

Il a dans le même temps remercié https://twitter.com/netanyahu/status/1325306327476867078?s=20 Donald Trump pour son amitié envers Israël et, dans son message du 8 novembre https://twitter.com/netanyahu/status/1325302956363812864?s=20 comme dans les déclarations qui ont suivi, s'est abstenu de faire référence à Joe Biden comme "président élu" des Etats-Unis, une omission que beaucoup ont vu comme une tentative de ménager Donald Trump, qui n'a pas concédé sa défaite.

Biden s'est engagé à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, dont Trump a retiré les Etats-Unis, et il est probable qu'il s'opposera à la colonisation israélienne dans les territoires occupés palestiniens. (Jeffrey Heller avec Mike Stone à Washington version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)