USA 2020-Des sénateurs républicains reconnaissent l'élection de Joe Biden

par Patricia Zengerle et Tim Reid

WASHINGTON, 15 décembre (Reuters) - Plusieurs sénateurs américains républicains ont reconnu lundi le démocrate Joe Biden comme président élu du pays après que le Collège électoral a confirmé sa victoire, et ont rejeté l'idée d'essayer de renverser l'élection présidentielle au Congrès.

Alors que certains des plus fidèles soutiens du président Donald Trump envisageaient un ultime recours pour renverser sa défaite, un nombre croissant de républicains semblaient prêts à défier Donald Trump et à reconnaître Joe Biden comme vainqueur, plus d'un mois après le vote.

Le sénateur John Thune a déclaré que les législateurs avaient le droit de contester les votes électoraux. Mais il a également ajouté qu'il était "temps de passer à autre chose" et que dès que Joe Biden "franchirait le seuil des 270 voix" au sein du Collège électoral, il serait élu président.

Un candidat a besoin de 270 votes du Collège électoral pour remporter la Maison Blanche. Joe Biden a franchi ce seuil lundi après-midi lorsque la Californie a remis ses 55 voix électorales au démocrate. Il prendra ses fonctions le 20 janvier.

Parmi les autres sénateurs républicains qui ont publiquement reconnu Joe Biden comme président élu lundi, citons Lindsey Graham, une loyaliste de Trump en Caroline du Sud, Rob Portman de l'Ohio, Roy Blunt du Missouri et Shelley Moore Capito de la Virginie occidentale.

John Thune a ajouté que toute tentative de renverser le résultat lorsque le Congrès comptera les votes du Collège électoral le 6 janvier n'obtiendrait que peu de soutien. "Cela ne mènera nulle part", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le sénateur John Cornyn, lui aussi républicain, a déclaré qu'il pensait que tout effort de ce type "serait une grave erreur" et serait rejetée par la chambre actuellement contrôlée par son parti.

"Il arrive un moment où vous devez réaliser que, malgré tous vos efforts, vous n'avez pas réussi, c'est un peu la nature de ces élections. Vous devez avoir un gagnant. Vous devez avoir un perdant", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le sénateur a ajouté qu'il s'attendait à une un passage de pouvoir pacifique de la part de Donald Trump, qui a jusqu'à présent refusé de concéder l'élection et a lancé des dizaines de recours infructueux pour tenter de faire annuler sa défaite face à Joe Biden.

Lundi, Donald Trump a répété une série d'allégations non fondées de fraude électorale.

Toute tentative de persuader le Congrès de ne pas certifier le décompte du Collège électoral le 6 janvier doit recevoir l'approbation de la majorité des deux chambres du Congrès ce jour-là.

Les démocrates contrôlent la Chambre des représentants et suffisamment de républicains siégeant au Sénat ont reconnu la victoire de Joe Biden pour que toute contestation échoue presque certainement. (version française Camille Raynaud)