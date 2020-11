USA 2020-L'avance de Joe Biden s'accroît en Géorgie

WASHINGTON, 7 novembre (Reuters) - L'avance de Joe Biden s'accroît en Géorgie au fur et à mesure du dépouillement et le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine dispose désormais de 7.248 voix de plus que Donald Trump, d'après les estimations de l'institut Edison Research.

La Géorgie envoie 16 grands électeurs au Collège électoral.

Joe Biden est crédité de 253 grands électeurs contre 214 pour le président républicain sortant, selon les dernières projections d'Edison Research disponibles vendredi, trois jours après la clôture des bureaux de vote.

Au total, 538 grands électeurs composent le Collège électoral et une majorité de 270 est nécessaire pour être élu président des Etats-Unis. (Rédaction de Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)