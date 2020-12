USA 2020-L'ex-patron de la Cybersécurité poursuit l'équipe de campagne de Trump en justice

WASHINGTON, 8 décembre (Reuters) - L'ancien directeur de l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (Cisa) Christopher Krebs, limogé par Donald Trump, a annoncé mardi qu'il poursuivait en justice l'équipe de campagne du président sortant et l'un de ses avocats pour diffamation.

Dans sa plainte déposée dans le Maryland, il reproche à l'avocat Joseph diGenova d'avoir suggéré lors d'une interview télévisée diffusée le 30 novembre qu'il devrait être abattu. Lors de cette interview accordée à la chaîne conservatrice Newsmax, l'avocat avait déclaré que Krebs était un "crétin de première classe" qui devrait être "emmené et écartelé, sorti à l'aube et abattu".

Il affirme aussi que l'avocat ainsi que l'équipe de campagne du président sortant et Newsmax se sont lancés dans une "conspiration pernicieuse" visant à nuire et à diffamer tous les républicains qui s'élèvent contre les accusations sans fondement de fraude électorale que martèle le camp Trump depuis le 3 novembre.

Krebs, lui-même républicain, ajoute être "bombardé" de menaces de mort, harcelé et considéré comme un traître depuis l'interview de diGenova.

Il réclame des dommages et intérêts d'un montant non précisé et le retrait de l'interview de diGenova à Newsmax.

Krebs, qui a défendu l'intégrité de l'élection présidentielle, a été limogé de la tête de la Cisa le 17 novembre dernier. Dans un tweet annonçant son renvoi, Donald Trump lui reproche d'avoir livré une déclaration "très inexacte". (Christopher Bing avec Jonathan Stempel à New York version française Olivier Cherfan et Henri-Pierre André)