USA 2020-La Chine et la Russie refusent de féliciter Joe Biden avant les résultats officiels

PÉKIN/MOSCOU, 9 novembre (Reuters) - La Chine et la Russie ont déclaré lundi attendre les résultats officiels de l'élection présidentielle américaine avant de féliciter le vainqueur déclaré Joe Biden, les équipes de Donald Trump ayant multiplié les recours en justice pour obtenir un nouveau décompte des voix dans plusieurs États décisifs.

Joe Biden s'est proclamé samedi soir 46e président des Etats-Unis après avoir franchi, quatre jours après le scrutin du 3 novembre, le seuil des 270 voix au collège électoral nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Mais Donald Trump a refusé pour l'heure de concéder sa défaite.

De nombreux dirigeants internationaux, notamment le président français Emmanuel Macron et d'autres responsables politiques en Europe, ont adressé leurs félicitations au président élu mais le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont gardé le silence.

"Nous avons pris acte que M.Biden a proclamé sa victoire", a commenté le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d'une conférence de presse. "Nous comprenons que le résultat de l'élection présidentielle américaine sera déterminé conformément à la loi et aux procédures américaines", a-t-il ajouté.

En 2016, Xi Jinping avait adressé ses félicitations à Donald Trump le lendemain de l'élection.

De son côté, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a indiqué, lors d'une conférence téléphonique, que Vladimir Poutine préférait attendre l'annonce des résultats officiels avant de faire tout commentaire.

RELATIONS TENDUES

La victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américain intervient alors que les Etats-Unis entretiennent des relations tendues avec la Chine et la Russie.

Sous sa présidence, Donald Trump a intensifié la guerre commerciale menée contre Pékin en imposant des sanctions contre des entreprises chinoises et en mettant en place une série de taxes douanières sur les importations en provenance de Chine.

Pour leur part, les liens entre Moscou et Washington se sont détériorés depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie. A cette date, Joe Biden était alors vice-président sous le mandat de Barack Obama.

Le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a toutefois précisé que Vladimir Poutine avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de coopérer avec tout dirigeant américain, espérant trouver un moyen de normaliser les relations entre les deux puissances.

Face à Pékin, Joe Biden devrait maintenir une position ferme - il a promis pendant sa campagne de "faire pression, d'isoler et de punir la Chine" - mais il est également susceptible d'adopter une approche plus mesurée et multilatérale.

"Nous pensons toujours que la Chine et les Etats-Unis devraient renforcer la communication et le dialogue, gérer leurs différends dans un respect mutuel, étendre la coopération sur la base d'un bénéfice mutuel et promouvoir un développement sain et stable des relations bilatérales", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a par ailleurs annoncé samedi qu'il ne féliciterait pas non plus Joe Biden tant que les contestations judiciaires menées par Donald Trump ne seraient pas conclues. (Dmitry Antonov, Cate Cadell, Brenda Goh, Tony Munroe et Lusha Zhang ; version française Flora Gomez et Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)