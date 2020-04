USA 2020-La campagne de Joe Biden s'intensifie, collecte de fonds record en mars

WASHINGTON/NEW YORK, 21 avril (Reuters) - L'ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden, a recueilli 46,7 millions de dollars en mars pour sa campagne malgré la crise sanitaire due au coronavirus qui a perturbé la collecte de fonds et frappé les finances des donateurs.

En février, les fonds rassemblés s'étaient élevés à 18,1 millions de dollars.

La collecte de fonds s'est dématérialisée mi-mars lorsque l'épidémie de coronavirus a bouleversé la vie des Américains, forçant des millions de personnes à rester chez elles.

Plus tôt ce mois-ci, le sénateur Bernie Sanders a mis un terme à sa campagne, Joe Biden devenant de fait le candidat démocrate à l'élection présidentielle.

