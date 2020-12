USA 2020-La victoire de Joe Biden certifiée dans le Wisconsin et l'Arizona

WASHINGTON/WILMINGTON, Delaware, 1er décembre (Reuters) - L 'Arizona et le Wisconsin ont certifié lundi les résultats de l'élection présidentielle américaine, confirmant la victoire du démocrate Joe Biden dans ces deux Etats et amenuisant la possibilité pour le président républicain sortant Donald Trump de contester sa défaite en dénonçant sans preuve une fraude.

Donné victorieux du scrutin du 3 novembre, Joe Biden a commencé à former son équipe gouvernementale en amont de son investiture programmée le 20 janvier. Il a choisi lundi l'ancienne présidente de la Réserve fédérale (Fed) Janet Yellen comme candidate au poste de secrétaire au Trésor et désigné trois autres femmes à des postes économiques clé à la Maison blanche.

La certification des dépouillements électoraux est habituellement une formalité, mais elle a pris cette année une tournure particulière alors que la campagne Trump a engagé des recours dans plusieurs Etats en dénonçant un scrutin "truqué" en faveur de Joe Biden.

La plupart des Etats décisifs dans lesquels le démocrate s'est imposé, parmi lesquels la Pennsylvanie et la Géorgie, ont confirmé plus tôt leurs résultats.

En tenant compte des résultats dans les Etats où l'issue du scrutin n'est pas contestée, Joe Biden a obtenu plus de la majorité de 270 voix au Collège électoral nécessaire pour être élu président. Il est crédité de 306 grands électeurs, contre 232 pour Donald Trump. L'Arizona et le Wisconsin attribuent respectivement 11 et 10 grands électeurs.

La campagne Trump cherche à faire annuler les victoires de Joe Biden en Géorgie, dans le Michigan et dans le Nevada. D'autres recours engagés en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et en Arizona ont été rejetés ou retirés.

Le Collège électoral se réunit le 14 décembre. L'ensemble des résultats dans les Etats du pays doivent être certifiés le 8 décembre au plus tard.

Donald Trump a autorisé la semaine dernière son administration à entamer le processus de transition, donnant accès à Joe Biden et son équipe à des fonds et des accès fédéraux. Il a toutefois promis de continuer sa bataille juridique, ne reconnaissant pas la victoire de son rival démocrate.

Le président sortant a déclaré dimanche ne pas être certain de pouvoir porter le contentieux devant la Cour suprême des Etats-Unis. (Jarret Renshaw, Trevor Hunnicutt, Patricia Zengerle, Doina Chiacu, Simon Lewis, Eric Beech; version française Jean Terzian)