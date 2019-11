USA 2020-Le compte à rebours est lancé

WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Donald Trump briguera dans un an un second mandat de quatre ans à la Maison blanche face au candidat démocrate qui reste à désigner.

A ce stade, ils sont encore dix-sept sur les rangs, dont l'ex-vice-président Joe Biden, les sénateurs Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Kamala Harris et Pete Buttigieg, le maire de South Bend, Indiana, révélation de la pré-campagne.

Formellement, trois personnalités du Parti républicain contestent l'investiture de Trump. Mais Joe Walsh, Bill Weld et Mark Sanford n'ont sans doute aucune chance de détrôner le président sortant.

---

ENCADRE Les candidats en lice pour l'investiture démocrate

---

Les dates jalons du processus électoral.

Les caucus de l'Iowa donneront le 3 FÉVRIER prochain le coup d'envoi des primaires.

Suivront le New Hampshire (11 février), le Nevada (22 février) et la Caroline du Sud (29 février).

Le "Super Tuesday" du 3 MARS avec notamment la Californie qui votera plus tôt cette année que lors des précédentes primaires désignera environ 40% des délégués, et devrait donner une idée claire de la suite du processus.

Caucus et élections primaires se succéderont dans la totalité des Etats et territoires de l'Union jusqu'au début du mois de juin.

Le candidat démocrate sera formellement investi lors de la Convention nationale du Parti démocrate qui se déroulera du 13 AU 16 JUILLET à Milwaukee, dans le Wisconsin, un Etat qui a fait cruellement défaut aux démocrates en novembre 2016.

Donald Trump y avait devancé de justesse Hillary Clinton. Aucun candidat républicain ne s'y était imposé depuis 1984.

Les républicains se mettront pour leur part en ordre de marche à Charlotte, en Caroline du Nord, du 24 AU 27 AOÛT.

Les électeurs américains se rendront aux urnes le 3 NOVEMBRE. En plus du président et de son candidat à la vice-présidence, ils renouvelleront aussi la totalité des 435 élus de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat, dont 23 sont actuellement détenus par le Parti républicain. (Henri-Pierre Handré pour le service français, édité par Sophie Louet)