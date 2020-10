USA 2020-Le deuxième débat entre Trump et Biden annulé

WASHINGTON, 10 octobre (Reuters) - Le deuxième débat prévu la semaine prochaine en amont de l'élection présidentielle américaine de novembre entre le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden a été annulé, a annoncé vendredi la commission bipartisane chargée de l'organisation des débats présidentiels.

La tenue de ce rendez-vous, programmé le 15 octobre à Miami (Floride), était en suspens après que Donald Trump a exclu jeudi à prendre part à un débat virtuel comme le proposaient les organisateurs, cela pour maintenir le calendrier initial de la campagne tout en évitant les risques sanitaires après le contrôle positif de Trump au coronavirus une semaine plus tôt.

Donald Trump et Joe Biden ont débattu une première fois le 29 septembre, à Cleveland (Ohio), une confrontation télévisée qui a tourné au chaos et été marquée par des attaques personnelles de part et d'autre.

L'actuel locataire de la Maison blanche a fait savoir plus tôt dans la journée qu'il s'exprimerait samedi devant des partisans réunis à la résidence présidentielle, sa première apparition publique depuis la fin de son hospitalisation à cause du COVID-19. (Michael Martina; version française Jean Terzian)