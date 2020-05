USA 2020-Les campagnes de Biden et Trump ont réduit leurs dépenses en avril

WASHINGTON, 21 mai (Reuters) - Le président américain Donald Trump et le candidat démocrate à la présidence Joe Biden ont réduit les dépenses de leurs campagnes présidentielles en avril, selon les informations sur le financement des campagnes déposées mercredi.

Les documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale montrent une augmentation des dépenses du Parti républicain et une légère diminution des dépenses du Parti démocrate.

Les dépenses de la campagne de Trump sont tombées à 7,7 millions de dollars (7,0 millions d'euros) en avril, contre 9,6 millions en mars.

Les dépenses de Biden sont tombées à 12,9 millions de dollars en avril, ce qui reste supérieur aux dépenses de Trump, mais bien en dessous des 32,5 millions de dollars dépensés en mars alors qu'il était en compétition avec Bernie Sanders dans la course à l'investiture.

Trump et Biden intensifient tous deux leurs collectes de fonds malgré la pandémie de coronavirus qui frappe l'économie américaine et perturbe la campagne électorale. (Jason Lange à Washington et Grant Smith à New York; version française Camille Raynaud)