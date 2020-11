USA 2020-Les espoirs des démocrates de reprendre le Sénat s'amenuisent

WASHINGTON, 5 novembre (Reuters) - Les républicains semblaient mercredi soir en passe de conserver le contrôle du Sénat américain au détriment des démocrates, après que la sénatrice Susan Collins a créé la surprise en étant réélue dans le Maine et que d'autres sénateurs républicains émergeaient en tête dans plusieurs Etats très disputés.

Donnés favoris pour obtenir la majorité au Sénat en amont du scrutin de mardi, après avoir amassé les financements au cours des dernières semaines de campagne, les démocrates n'avaient finalement décroché qu'un siège mercredi après-midi et les fenêtres pour des gains supplémentaires semblaient se refermer.

Sur les 35 sièges remis en jeu à la haute assemblée, 23 étaient détenus par des élus républicains, laissant espérer aux démocrates d'être en mesure de menacer la courte majorité du parti présidentiel (53 voix contre 47 pour l'opposition démocrate et indépendante).

Pour obtenir la majorité, les démocrates doivent remporter un total net de quatre sièges (trois suffiront si Joe Biden est élu à la présidence américaine, sa candidate à la vice-présidence, la sénatrice Kamala Harris, récupérant alors la voix prépondérante pour faire basculer la majorité).

En Alaska, en Géorgie et en Caroline du Nord, des Etats où les projections ne donnaient pas encore de clairs vainqueurs, les élus républicains menaient face à leurs challengers démocrates, tandis que le sénateur démocrate du Michigan, Gary Peters, devançait très légèrement le candidat républicain John James.

Réélu sans surprise dans le Kentucky, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a évoqué la possibilité de conserver ce rôle, décrivant sa fonction comme celle d'un "coordinateur d'attaque".

L'épilogue de cette course au Sénat sera davantage qu'une question de jours: il faudra attendre le 5 janvier en Géorgie, avec un second tour entre la sénatrice républicaine sortante Kelly Loeffler et son challenger démocrate Raphael Warnock. Le second poste de sénateur de l'Etat est également en balance: le sortant républicain, David Perdue, y affronte Jon Ossof, journaliste et dirigeant dans le secteur des médias.

Les républicains ont déjà pu se réjouir du scénario du scrutin dans le Maine où la modérée Susan Collins, considérée en grand danger, s'est imposée face à Sara Gideon, la "speaker" démocrate de la Chambre des représentants de l'Etat.

Si les candidats démocrates ont battu la sénatrice Martha McSally (Arizona) et Cory Gardner (Colorado), ces gains ont été en partie effacés par la défaite du sénateur démocrate de l'Alabama, Doug Jones.

Par ailleurs les républicains ont remporté un siège vacant au Kansas, avec le succès du républicain Roger Marshall au détriment de la démocrate Barbara Bollier.

Avant le scrutin, les experts de plusieurs organismes indépendants avaient calculé que douze sièges tenus par les républicains et deux par les démocrates au Sénat étaient susceptibles de basculer.

Une nouvelle majorité républicaine au Sénat pourrait compliquer le programme politique de Joe Biden si celui-ci venait à être élu à la présidence, notamment sur les questions du système de santé et de la lutte contre le changement climatique. (David Morgan, avec Richard Cowan, Susan Cornwell et Patricia Zengerle; version française Jean Terzian, Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)