USA 2020-Les services généraux disent à Biden de débuter la transition

WASHINGTON, 24 novembre (Reuters) - Les services généraux de l'administration américaine (GSA) ont fait savoir lundi dans une lettre au président élu Joe Biden qu'il pouvait formellement débuter le processus de transition, près de trois semaines après l'élection présidentielle du 3 novembre dont le démocrate a été donné victorieux.

Le feu vert de l'agence fédérale était nécessaire pour que l'équipe de Joe Biden puisse disposer de fonds et de certains services fédéraux, ainsi que d'accès aux dossiers confidentiels. Il intervient alors que le Michigan, Etat crucial pour le scrutin du 3 novembre, a certifié un peu plus tôt les résultats donnant Joe Biden vainqueur.

Donald Trump a annoncé sur Twitter avoir autorisé la directrice des GSA, Emily Murphy, à engager le processus de transition. "Je recommande qu'Emily et son équipe fassent le nécessaire en ce qui concerne les protocoles initiaux, et j'ai dit à mon équipe de faire de même", a-t-il écrit.

Le président républicain sortant a toutefois réitéré sa volonté de poursuivre la bataille juridique pour contester les résultats, et sa campagne a indiqué lundi avoir déposé un nouveau recours en Pennsylvanie.

Dans un communiqué, l'équipe de transition de Joe Biden a déclaré qu'elle débuterait les réunions avec des représentants du gouvernement fédéral afin de discuter de la lutte contre la crise sanitaire, de sécurité nationale et d'autres questions.

"Je prends ce rôle au sérieux et, du fait des récents développements liés aux recours juridiques et aux certifications des résultats électoraux, je transmets cette lettre pour rendre les ressources et services disponibles pour vous", écrit Emily Murphy dans la lettre adressée à Joe Biden.

Les GSA avaient fait savoir plus tôt ce mois-ci qu'Emily Murphy, nommée par Donald Trump en 2017, approuverait formellement le début de la transition lorsque le vainqueur de l'élection présidentielle serait clair.

"Contrairement aux articles de presse et aux insinuations, ma décision n'a pas été prise par crainte ou par favoritisme", ajoute Emily Murphy dans la lettre, assurant avoir pris la décision par elle-même. "Je n'ai jamais reçu de pressions sur le contenu ou le timing de ma décision".

La loi de 1963 sur la transition présidentielle ("Presidential Transition Act") ne fixe pas précisément aux GSA une date butoir pour agir. Cependant, les GSA engagent traditionnellement la transition dès que les principaux groupes de presse américains déclarent un vainqueur.

Joe Biden a été donné victorieux le 7 novembre de l'élection présidentielle. Il doit être investi à la Maison blanche le 20 janvier prochain. (Jeff Mason, Andrea Shalal, David Shepardson, Trevor Hunnicutt, James Oliphant, Patricia Zengerle; version française Jean Terzian)