USA 2020-Mark Sanford candidat à la primaire républicaine

WASHINGTON, 8 septembre (Reuters) - L'ancien député de Caroline du Sud, Mark Sanford, a annoncé dimanche son intention de se présenter contre Donald Trump à la primaire du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2020.

"Je suis ici pour vous dire que je vais y aller", a-t-il déclaré à la chaîne Fox News.

Agé de 59 ans, il a cédé son siège à la Chambre des représentants à un partisan du président des Etats-Unis qui l'a devancé lors de la primaire locale du Parti républicain.

Sanford est le troisième républicain à entrer dans la course pour défier Donald Trump, après l'ancien gouverneur du Massachusetts Bill Weld et l'ancien élu de l'Illinois Joe Walsh. (Harriet McLeod, Ginger Gibson et Valerie Volcovici; Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Jean Terzian)