USA 2020-Michelle Obama et Lebron James unissent leurs forces

NEW YORK, 13 octobre (Reuters) - L'ancienne première dame des Etats-Unis Michelle Obama et la star de la NBA Lebron James ont décidé de joindre leurs forces pour promouvoir le vote par anticipation aux Etats-Unis.

Dans un communiqué publié mardi, l'organisation "When We All Vote" de l'épouse de Barack Obama et celle du tout récent vainqueur du championnat américain de basket-ball avec les Los Angeles Lakers, baptisée "More Than A Vote", ont annoncé qu'ils organiseraient des événements près des bureaux de vote, avec DJ et invités "VIP", pour encourager les électeurs à se rendre aux urnes avant le scrutin du 3 novembre.

Ces "événements" auront notamment lieu dans des Etats où pourrait se jouer l'élection présidentielle opposant Donald Trump à Joe Biden, comme le Michigan, le Wisconsin, la Floride ou la Pennsylvanie.

Plus de dix millions de bulletins de vote pour l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis ont été transmis par anticipation, un nombre plus important qu'il y a quatre ans laissant anticiper un taux de participation record, selon Elections Project, qui compile les données sur le vote anticipé.

Cette hausse intervient dans un contexte de crise sanitaire du coronavirus qui a provoqué un recours massif au vote anticipé et au vote par courrier, particulièrement parmi les démocrates. (Trevor Hunnicutt, version française Jean-Stéphane Brosse)