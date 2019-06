USA 2020-Sanders entre en campagne en fustigeant Trump

SAN FRANCISCO, 2 juin (Reuters) - Bernie Sanders a pris dimanche un départ tonitruant dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020 en dressant le portrait d'un Donald Trump "raciste, sexiste, homophobe et bigot".

Le sénateur du Vermont s'exprimait au terme d'une convention démocrate organisée à San Francisco, où 14 des 24 candidats du parti étaient présents.

"Ensemble, nous allons vaincre un président qui a l'administration la plus corrompue de l'histoire (...), un président qui ignore tout des vraies valeurs américaines", a-t-il poursuivi.

Bernie Sanders a été ovationné par les 5.000 militants rassemblés pour l'occasion, tout comme la sénatrice Elizabeth Warren, membre elle aussi de l'aile gauche du parti.

L'ancien gouverneur du Colorado, John Hickenlooper, s'est en revanche attiré des huées en affirmant qu'un programme socialiste ne mènerait pas à la victoire. L'hostilité de plusieurs autres candidats centristes au système d'assurance maladie universel leur a également valu des sifflets.

Joe Biden, qui est en tête des intentions de vote, n'a pas fait le déplacement en Californie, ce que Bernie Sanders lui a reproché sans le nommer. Visant le camp centriste dans son ensemble, il a par ailleurs jugé les demi-mesures indéfendables dans les domaines de la santé et du changement climatique.

"Nous ne vaincrons pas Donald Trump si nous ne suscitons pas l'enthousiasme, si nous n'insufflons pas du dynamisme dans la campagne et si nous ne donnons pas à des millions de travailleurs et de jeunes une raison de voter, une raison de croire que la politique les concerne", a ajouté Sanders. (Sharon Bernstein et Tim Reid, Jean-Philippe Lefief pour le service français)