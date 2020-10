USA 2020-Tentatives d'interférence de la Russie et de l'Iran-renseignement US

WASHINGTON, 22 octobre (Reuters) - La Russie et l'Iran ont tenté d'interférer dans l'élection présidentielle du mois prochain aux Etats-Unis, a déclaré mercredi le directeur du renseignement national américain, John Ratcliffe.

L'annonce illustre l'inquiétude parmi les hauts représentants américains sur la volonté d'acteurs étrangers de nuire à la confiance qu'ont les Américains dans l'intégrité de l'élection présidentielle et de propager de la désinformation pour tenter d'influer sur l'issue du scrutin.

"Nous avons pu confirmer que certaines informations d'inscriptions sur les listes électorales ont été obtenues par l'Iran et, séparément, par la Russie", a dit Ratcliffe lors d'une conférence de presse organisée à la hâte et à laquelle participait également le directeur du FBI, Chris Wray.

Si la plupart de ces informations sont publiques ou commercialisables, le directeur du renseignement national a déclaré que les autorités américaines ont "déjà constaté que l'Iran a envoyé des courriels usurpateurs afin d'intimider les électeurs, d'inciter aux troubles sociaux et de nuire au président Trump".

D'après des sources gouvernementales, Ratcliffe faisait là référence à des emails envoyés mercredi et conçus pour donner l'impression qu'ils provenaient du groupe nationaliste Proud Boys, qui soutient Donald Trump.

Une enquête a été ouverte. Une source au sein des services de renseignement a dit que l'origine des courriels n'avait pas encore été déterminée.

Certains experts extérieurs au gouvernement fédéral estiment que, si Ratcliffe a raison, il est probable que l'Iran ait tenté de nuire à l'image de Donald Trump en mettant en avant le soutien dont il bénéficie de la part des suprémacistes blancs et le caractère parfois violent de ces derniers.

Les agences du renseignement américain avaient déjà prévenu par le passé que l'Iran pourrait tenter d'interférer dans l'élection afin de nuire à Donald Trump et que la Russie essayait d'aider le président républicain à remporter un nouveau mandat. (Joseph Menn et Sarah N. Lynch, avec Mark Hosenball, Lisa Lambert et Jason Lange; version française Jean Terzian)