USA 2020-Trump accepte la nomination du Parti républicain, attaque Biden

par Jeff Mason et Joseph Ax

WASHINGTON, 28 août (Reuters) - Le président sortant Donald Trump a attaqué jeudi soir son rival démocrate Joe Biden devant une large foule rassemblée dans les jardins de la Maison blanche, alors que les républicains ont prévenu que l'Amérique deviendrait anarchique et dangereuse si Biden remportait l'élection de novembre.

Au soir de l'ultime journée de la convention nationale républicaine, Donald Trump a formellement accepté lors d'un discours sa nomination comme candidat du parti pour le scrutin du 3 novembre et déclaré qu'une victoire de Joe Biden aurait pour conséquence d'exacerber les crises secouant le pays.

"Jamais auparavant les électeurs n'avaient fait face à un choix plus clair entre deux partis, deux visions, deux philosophies, ou deux programmes", a dit l'actuel locataire de la Maison blanche. "Cette élection va décider si nous sauvons le rêve américain ou si nous permettons à un programme socialiste de détruire notre précieuse destinée".

En dépit de la crise sanitaire du coronavirus, Donald Trump a effectué son discours devant une foule de plus de 1.000 personnes entourées de dizaines de drapeaux américains et scandant "quatre années de plus !" et "USA !".

La scène, conçue pour les télévisions, tranchait avec le discours de Joe Biden la semaine dernière, qui fût retransmise depuis une arène quasiment vide - un choix des démocrates du fait de la crise sanitaire.

La décision de Donald Trump de prononcer son discours depuis la Maison blanche a provoqué une controverse, des critiques dénonçant le choix d'une résidence officielle à des fins partisanes.

Les spectateurs, assis dans des chaises blanches séparées de quelques centimètres, n'ont pas semblé respecter la distanciation sociale et peu étaient munis de masque, en dépit des recommandations des autorités sanitaires.

En amont de la prise de parole de Donald Trump, Joe Biden a déclaré que le président sortant était à blâmer pour la façon dont l'épidémie de coronavirus et les dissensions raciales se sont propagées à travers les Etats-Unis. "Ces gens prônent la violence. Il ne s'agit que de cela", a-t-il dit à la chaîne CNN. "(Donald Trump) continue de verser de l'huile sur le feu. Il encourage tout cela (...) C'est l'Amérique à l'heure actuelle".

Mercredi, le vice-président Mike Pence, à nouveau colistier de Donald Trump, a prévenu qu'une réélection de Trump était essentielle pour préserver le maintien de l'ordre et la viabilité économique, mettant en garde contre les risques sécuritaires d'une victoire de Biden.

Le discours de Donald Trump intervient alors que les Etats-Unis ont recensé plus de 180.000 décès causés par le coronavirus et qu'une nouvelle vague de manifestations contre les injustices raciales a éclaté après une fusillade à Kenosha, dans le Wisconsin, dans laquelle un homme noir a été grièvement blessé par un policier blanc. (avec Jason Lange, Doina Chiacu, Jonathan Landay et Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)