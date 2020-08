USA 2020-Trump entend attaquer Biden en clôture de la convention républicaine

par Jeff Mason

WASHINGTON, 28 août (Reuters) - Le président sortant Donald Trump a prévu d'attaquer son rival démocrate Joe Biden jeudi au cours de l'ultime soirée de la convention nationale du Parti républicain, alors que les Etats-Unis peinent à gérer la crise sanitaire du coronavirus et une vague de manifestations contre les discriminations raciales.

L'actuel locataire de la Maison blanche s'exprimera depuis les jardins de la résidence présidentielle, un choix controversé pour un événement partisan, à moins de 70 jours du scrutin du 3 novembre.

"Jamais auparavant les électeurs n'avaient fait face à un choix plus clair entre deux partis, deux visions, deux philosophies, ou deux programmes", devrait dire Donald Trump, selon des extraits de son discours fournis par une source.

"Nous avons passé les quatre dernières années à effacer les dégâts causés par Joe Biden au cours des 47 dernières années", a-t-il prévu d'ajouter, en référence à la carrière de son rival démocrate comme sénateur et vice-président de Barack Obama.

En amont de la prise de parole de Donald Trump, Joe Biden a déclaré que le président sortant était à blâmer pour la façon dont l'épidémie de coronavirus et les dissensions raciales se sont propagées à travers les Etats-Unis.

"Ces gens prônent la violence. Il ne s'agit que de cela", a-t-il dit à la chaîne CNN. "Pour prouver l'argument 'ayez peur de Joe Biden', ils citent ce qui se passe dans l'Amérique de Donald Trump".

"(Donald Trump) continue de verser de l'huile sur le feu. Il encourage tout cela (...) C'est l'Amérique à l'heure actuelle", a-t-il ajouté.

Mercredi, le vice-président Mike Pence, à nouveau colistier de Donald Trump, a prévenu qu'une réélection de Trump était essentielle pour préserver le maintien de l'ordre et la viabilité économique, mettant en garde contre les risques sécuritaires d'une victoire de Biden.

Le discours lors duquel Donald Trump acceptera formellement sa nomination comme candidat du Parti républicain intervient alors que les Etats-Unis ont recensé plus de 180.000 décès causés par le coronavirus et qu'une nouvelle vague de manifestations contre les injustices raciales a éclaté après une fusillade à Kenosha, dans le Wisconsin, dans laquelle un homme noir a été grièvement blessé par un policier blanc. (avec Jason Lange, Joseph Ax et Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)