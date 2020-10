USA 2020-Trump entend participer au deuxième débat contre Biden le 15/10

BETHESDA, Maryland, 6 octobre (Reuters) - Le président américain Donald Trump, qui a été hospitalisé vendredi après avoir été contaminé par le coronavirus, a l'intention de participer au prochain débat présidentiel contre son rival démocrate Joe Biden le 15 octobre à Miami (Floride), a déclaré lundi le porte-parole de la campagne Trump.

L'actuel locataire républicain de la Maison blanche doit regagner la résidence présidentielle lundi soir, après avoir été soigné au centre médical militaire Walter Reed à proximité de Washington.

Le premier des trois débats prévus entre Trump et Biden s'est tenu le 30 septembre à Cleveland, dans l'Ohio, et a donné lieu à des attaques personnelles de part et d'autre. (Steve Holland; version française Jean Terzian)