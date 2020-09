USA 2020-Trump mobilise ses partisans dans le Michigan

par Andrea Shalal

FREELAND, Michigan, 11 septembre (Reuters) - Donald Trump a prédit jeudi lors d'un meeting électoral dans le Michigan qu'il remporterait cet Etat clé lors de l'élection présidentielle du 3 novembre, devant des milliers de partisans sans masque ignorant les consignes sanitaires des autorités locales.

"Ce n'est pas la foule d'une personne qui arrive en deuxième position", a lancé le président américain devant des hommes, femmes et enfants portant des casquettes et tee-shirts barrés du "Make America Great Again" (Rendons sa grandeur à l'Amérique), le slogan de campagne du candidat républicain, à sa descente de l'avion présidentiel sur un aéroport proche de Midland.

L'équipe de campagne de Donald Trump prévoit de dépenser un temps "massif" dans cet Etat industriel qui, avec le Wisconsin et la Pennsylvanie, a donné la victoire au milliardaire new-yorkais en 2016.

D'après les enquêtes d'opinion Reuters/Ipsos, le candidat démocrate Joe Biden est crédité de 12 points d'avance sur son rival au niveau national, mais l'écart est bien moindre dans le Michigan, de 4,2 points de pourcentage selon le site Real Clear Politics.

L'une des porte-parole de campagne de Trump, Samantha Zager, assure que le président puise "dans l'enthousiasme viscéral de ceux qui n'ont plus d'illusions sur les politiciens de carrière comme Joe Biden" et va chercher à "élargir encore sa base de soutien".

Joe Biden était lui aussi mercredi dans le Michigan, où il s'est appuyé sur un livre à paraître de Bob Woodward pour dénoncer la "trahison" de Donald Trump, qui a reconnu avoir sciemment minimisé l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis, où elle a fait plus de 190.000 morts.

L'ancien vice-président de Barack Obama a également dévoilé un projet de taxe contre la délocalisation sur les bénéfices de produits fabriqués à l'étranger et vendus aux Etats-Unis, une mesure que ne renierait pas son adversaire.

Si les deux candidats divergent sur pratiquement tous les sujets, ils s'accordent tous deux sur la nécessité de rapatrier les chaînes de production des entreprises américaines implantées en Chine.

Accusé de gestion calamiteuse de l'épidémie de coronavirus par son rival, Donald Trump a dénoncé devant ses partisans les restrictions imposées localement par la gouverneure démocrate du Michigan Gretchen Whitmer. Elle "n'a aucune piste" pour rouvrir les activités de l'Etat, a déploré le président, ovationné par la foule.

Le bureau de la gouverneure n'a pas fait de commentaire sur l'événement, qui a semblé enfreindre les règles sanitaires sur la distanciation sociale et la limitation des grands rassemblements.

Greg Fernandez, un agent immobilier de 63 ans, a souhaité la victoire de Donald Trump dans le Michigan en expliquant : "On ne veut plus de mondialistes ni de nouvel ordre mondial. Nous avons besoin d'un homme d'affaires pour gérer ce pays, et il a fait du très bon travail." (version française Jean-Stéphane Brosse)