USA 2020-Trump votera en Floride avant de continuer sa campagne

WASHINGTON, 24 octobre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, votera en Floride avant de participer samedi à des rassemblements de campagne dans trois Etats charnières.

Donald Trump votera en personne à West Palm Beach, près de sa propriété de Mar-a-Lago, après avoir changé sa résidence permanente et son inscription sur les listes électorales l'année dernière de New York à la Floride.

Son rival démocrate, Joe Biden, repartira lui aussi en campagne et se rendra en Pennsylvanie samedi. L'ancien président américain, Barack Obama sera lui aussi en Floride pour son deuxième meeting de campagne en faveur de Joe Biden.

À dix jours de la fin de la campagne, environ 53,5 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, un rythme qui pourrait conduire à la plus forte participation électorale depuis plus d'un siècle, selon les données du U.S. Elections Project.

Vendredi, Joe Biden et Donald Trump ont repris leur combat sur la gestion de la pandémie de COVID-19. Joe Biden a déclaré que Donald Trump avait renoncé à contenir le virus, tandis que le président américain a accusé son rival d'avoir exagéré la crise sanitaire pour effrayer les Américains et les inciter à voter pour lui. (John Whitesides; version française Camille Raynaud)