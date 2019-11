USA 2020-Un sondage place Buttigieg devant Warren et Biden dans l'Iowa

WASHINGTON, 17 novembre (Reuters) - Le maire de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, fait la course en tête dans les intentions de vote en vue de la primaire démocrate dans l'Iowa, premier Etat à se prononcer en février prochain, selon un sondage Des Moines Register/CNN/Mediacom publié samedi.

Pete Buttigieg est crédité de 25% des intentions de vote, en hausse de 16 points par rapport au dernier sondage publié en septembre.

Il dispose de neuf points de pourcentage d'avance sur la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren (16%) et devance Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, et le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, mesurés l'un et l'autre à 15%. (Andrea Shalal; Arthur Connan pour le service français)