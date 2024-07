par Andrea Shalal, Steve Holland et Jeff Mason

MADISON, Wisconsin, 5 juillet (Reuters) - Le président américain Joe Biden a accusé vendredi certains démocrates de tenter de le pousser à mettre fin à sa campagne électorale en vue de l'élection présidentielle de novembre après son débat raté face à Donald Trump la semaine dernière.

"Nous avons eu un petit débat la semaine dernière. Je ne peux pas dire que ça ait été ma meilleure performance. Mais depuis, les spéculations vont bon train. 'Que va faire Joe? Va-t-il rester dans la course? Va-t-il abandonner?'", a dit Joe Biden lors d'un événement de campagne organisé à Madison, dans le Wisconsin.

"Et bien, voici ma réponse: Je me présente et je vais gagner."

Le chemin du président démocrate pourrait toutefois être semé d'embûches. Le sénateur Mark Warner, un démocrate modéré, a invité d'autres certains de ses homologues à une réunion lundi pour discuter de la campagne de Joe Biden, a déclaré une source à Reuters.

Le Washington Post a rapporté que Mark Warner prévoyait de demander aux sénateurs démocrates de faire pression sur Joe Biden pour qu'il mette fin à sa campagne.

A Madison, l'une des personnes assistant à l'événement de campagne brandissait une pancarte sur laquelle on pouvait lire: "Passe le flambeau, Joe."

Le locataire de la Maison blanche s'en est pris aux membres de son parti ayant exprimé des doutes sur sa capacité à remporter l'élection du 5 novembre face à Donald Trump.

"Je suis le candidat du parti", a dit Joe Biden. "Ils essaient de me pousser vers la sortie. Et bien laissez-moi le dire aussi clairement que possible: Je reste dans la course!"

Certaines enquêtes d'opinion montrent que Donald Trump creuse son écart avec Joe Biden depuis le débat. Selon un sondage Reuters/Ipsos, un démocrate sur trois souhaite voir le président démocrate mettre fin à sa campagne. (Avec la contribution de Richard Cowan, Kanishka Singh et Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)