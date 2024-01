par Gram Slattery, James Oliphant et Nathan Layne

MANCHESTER, New Hampshire, 23 janvier (Reuters) - Donald Trump est donné en tête de la primaire républicaine organisée mardi dans l'Etat du New Hampshire, dans le nord-est des Etats-Unis, selon les projections de l'institut Edison Research.

Donald Trump est crédité de 52,3% des voix, après le dépouillement de 14% des bulletins, selon l'institut Edison Research, ce qui le place devant Nikki Haley (46,6% des suffrages).

(Reportage Gram Slattery, James Oliphant et Nathan Layne, Alexandra Ulmer, Jason Langue, avec la contribution de Jane Ross et Kia Johnson dans le New Hampshiren rédigé par Jeff Mason et Doina Chiacu; version française Camille Raynaud)