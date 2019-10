USA: 4 géants pharmaceutiques évitent un procès historique sur les opiacés

Cleveland (awp/afp) - Quatre sociétés pharmaceutiques ont trouvé lundi un accord à l'amiable leur permettant d'éviter un procès fédéral inédit sur la crise des opiacés qui ravage les Etats-Unis, en attendant un accord plus large qui pourrait se chiffrer en dizaines de milliards de dollars pour l'industrie.

Les avocats des centaines de collectivités locales qui poursuivent en justice laboratoires et distributeurs de médicaments anti-douleur aux opiacés ont confirmé lundi matin qu'un accord avait été trouvé entre les distributeurs Cardinal Health, McKesson, AmerisourceBergen et le laboratoire israélien Teva, d'une part, et deux comtés de l'Ohio, dont les plaintes devaient être examinées en premier dans le cadre d'un procès-test, d'autre part.

Cet accord prévoit le versement de quelque 215 millions de dollars par ces grands distributeurs et 45 millions par Teva, qui fabrique des médicaments opiacés génériques, sous forme de cash et de médicaments utilisés dans le traitement des dépendances, selon le Wall Street Journal.

"L'accord proposé permettra des progrès importants pour endiguer la crise, en apportant des ressources aux programmes de traitement des dépendances aux opiacés" des deux comtés, ont déclaré les avocats des comtés concernés.

"Nous sommes de tout coeur avec les familles qui souffrent de cette crise", a déclaré Ilene Shapiro, responsable du comté de Summit qui inclut la ville d'Akron, particulièrement touchée. "Nous essayons de faire tout notre possible pour aider ces familles à se reconstruire, à retrouver la santé et à tourner la page".

"Pas de solution globale"

Ce procès, qui devait s'ouvrir lundi matin, aurait été le premier procès fédéral à examiner les responsabilités de l'industrie pharmaceutique dans cette crise de santé publique qui a fait plus de 400.000 morts par overdose depuis 20 ans, selon les chiffres des Centres américains de prévention des maladies (CDC).

Un seul procès, dans l'Etat de l'Oklahoma, a eu lieu pour l'instant dans cette crise, avec Johnson & Johnson seul au banc des accusés. Le célèbre laboratoire avait été condamné en août à quelque 570 millions de dollars de dommages et intérêts pour compenser les conséquences de la crise dans cet Etat du Midwest.

Laboratoires et distributeurs sont accusés d'avoir, à partir de 1996, fait la promotion agressive d'anti-douleurs aux opiacés comme l'oxycodone alors même qu'ils connaissaient leur puissance addictive.

Ils auraient aussi engrangé des dizaines de milliards de dollars de revenus de ces médicaments, au mépris des signaux d'alarme qui montraient leur utilisation abusive et leur revente sur le marché des drogues illégales.

Si le procès n'aura pas lieu - il ne reste plus qu'un accusé face aux deux comtés, la chaîne de pharmacies Walgreens, dont le procès a été reporté - les avocats des plaignants ont souligné qu'"il ne s'agi[ssai]t pas d'une solution globale".

Il reste en effet à trouver un accord plus large pour solder l'ensemble des plaintes - quelque 2.700 avec des collectivités locales en tous genres, y compris la quasi-totalité des Etats américains.

Il pourrait se chiffrer en dizaines de milliards de dollars, et constituer le plus important accord négocié depuis celui trouvé avec les grands cigarettiers américains en 1998: ces derniers avaient alors accepté de payer plus de 200 milliards de dollars après avoir été accusés d'avoir minimisé pendant des décennies les dangers du tabac.

Dans la crise des opiacés, les montants payés par l'industrie doivent permettre d'aider villes, comtés et Etats américains à faire face aux coûts de cette crise, estimés par les CDC à quelque 78,5 milliards de dollars par an en frais de santé, productivité perdue et coûts pour le système pénal.

Cet accord plus large était toujours en discussion lundi, selon plusieurs médias américains.

La semaine dernière, un accord global d'un montant total de quelque 50 milliards de dollars avait été évoqué pour mettre fin à toutes les plaintes contre les laboratoires Johnson & Johnson et Teva, et les distributeurs AmerisourceBergen, McKesson et Cardinal Health, responsables de la distribution de 90% des médicaments américains. Mais les négociations n'avaient pas finalement pas abouti.

Le laboratoire Purdue, fabriquant du célèbre opiacé OxyContin, a vu les plaintes contre lui suspendues depuis qu'il s'est placé en septembre sous la protection de la loi sur les faillites, proposant de payer entre 10 et 12 milliards de dollars pour solder les plaintes à son encontre.

Plusieurs laboratoires dont Purdue et Teva ont cependant proposé des paiements étalés sur des années, réglés en partie non en espèces, mais en médicaments de traitement des dépendances, poussant les procureurs d'une vingtaine d'Etats à rejeter leurs offres jusqu'ici.

afp/rp