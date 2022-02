USA: 467.000 emplois créés aux Etats-Unis en janvier, bien plus qu'attendu

Washington (awp/afp) - L'économie américaine a déjoué tous les pronostics en janvier, créant bien plus d'emplois qu'attendu malgré les perturbations liées au variant Omicron, qui faisaient même craindre des destructions, ce que devrait saluer Joe Biden qui s'exprimera depuis la Maison Blanche.

En janvier, 467.000 emplois ont été créés, a annoncé vendredi le département du Travail, qui fait part de changements de mode de calcul qui ont abouti à de fortes révisions en hausse des données des mois précédents.

Ainsi en décembre, il y a eu 510.000 créations d'emplois au lieu des 199.000 initialement annoncées.

Le département du Travail a également révisé les chiffres de l'ensemble de l'année 2021, pour prendre en compte ces nouvelles estimations de la population à la suite du dernier recensement de 2020. Au total sur l'année 2021, 217.000 emplois de plus qu'annoncé ont été créés.

Les analystes ont peiné à faire des prévisions pour janvier, certains prévoyant 180.000 créations quand d'autres attendaient jusqu'à 300.000 destructions d'emplois. De plus, des données publiées mercredi par la firme de services aux entreprises ADP, avaient fait état de 301.00 emplois détruits dans le seul secteur privé, laissant à penser que les chiffres officiels seraient mauvais.

Sur le premier mois de l'année, le taux de chômage, lui, remonte de 0,1 point, à 4,0%. Ce sont 6,5 millions de personnes qui sont toujours sans emploi.

"La croissance de l'emploi s'est poursuivie dans les loisirs et l'hôtellerie, dans les services aux professionnels et aux entreprises, dans le commerce de détail et dans le transport et la logistique", détaille le département du Travail dans son communiqué.

Le variant Omicron a fortement perturbé l'économie américaine à partir de la fin du mois de décembre.

Les consommateurs ont évité d'aller au restaurant, au cinéma, ou ont reporté certains soins médicaux le temps de laisser la vague passer. Et côté entreprises, quand bien même les clients étaient là, c'étaient les salariés qui manquaient, puisque les quarantaines se sont multipliées à cause des contaminations et cas contacts, obligeaient à réduire par exemple les heures d'ouverture de nombreux commerces.

En janvier, 6 millions de personnes se sont retrouvées, à un moment ou un autre du mois, dans l'incapacité de travailler car leur employeur a mis son activité entre parenthèses à cause du Covid. C'est quasiment le double du mois précédent.

afp/rp