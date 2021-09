USA-A New York, suspensions et licenciements pour le personnel soignant non vacciné

par Maria Caspani et Nathan Layne

NEW YORK, 28 septembre (Reuters) - Les hôpitaux new-yorkais ont commencé lundi à suspendre ou à limoger des membres du personnel soignant n'ayant pas respecté une directive de l'Etat de New York leur imposant d'être vaccinés contre le COVID-19, des décisions qui ont provoqué pénuries d'effectif et annulation de certaines opérations.

Au cours d'une conférence de presse, le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que les hôpitaux de la ville ne ressentaient pas encore le plein impact de la directive, ajoutant qu'il s'inquiétait de la situation dans d'autres zones de l'Etat où le taux de vaccination est moins important.

Une porte-parole de Santé Catholique, l'un des principaux fournisseurs de soins de santé à New York, a indiqué que la directive de l'Etat avait été entièrement respectée, avec le recensement du personnel vacciné et des dérogations, tandis que les autres soignants ont été suspendus sans versement de salaire. Elle n'a donné aucun chiffre.

Santé Catholique a fait savoir qu'un "petit nombre" d'interventions chirurgicales ont été reportées.

L'administration fédérale du président Joe Biden a accentué la pression pour que les Américains encore non vaccinés contre le COVID-19 franchissent le pas. Le département de santé de l'Etat de New York a publié le mois dernier une directive imposant à l'ensemble du personnel soignant de recevoir au moins une première dose de vaccin d'ici le 27 septembre.

D'après un représentant des services de santé locaux, environ 5.000 soignants sur les 43.000 employés que comptent les onze hôpitaux publics new-yorkais n'étaient pas encore vaccinés contre le COVID-19. (version française Jean Terzian)