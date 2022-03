USA-Analystes et investisseurs s'inquiètent de l'impact de l'inflation sur la consommation

par Elizabeth Dilts Marshall

NEW YORK, 29 mars (Reuters) - Les analystes et investisseurs des grandes banques de Wall Street attendent avec impatience la publication le mois prochain des résultats d'entreprises du premier trimestre pour obtenir de premières indications sur les perspectives de dépenses de consommation des ménages dans un contexte inflationniste.

Les dépenses de consommation aux Etats-Unis augmentent depuis des mois grâce au rebond de l'économie après la pandémie de COVID-19.

Certains signes montrent cependant que la diminution du soutien budgétaire massif du gouvernement et la forte accélération de l'inflation, exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, commencent à peser sur les finances des Américains à faibles revenus.

Les dirigeants de J.P. Morgan Chase & Co, Bank of America et Wells Fargo assurent depuis plusieurs mois que la consommation américaine se porte bien, les ménages dépensant davantage et remboursant leurs dettes.

Bank of America, deuxième banque américaine par les actifs, a indiqué que ses clients avaient dépensé 63 milliards de dollars en février via des cartes de débit et de crédit, une augmentation de 21% sur un an, avec des dépenses en hausse dans les voyages, la restauration, les transports publics et les abonnements à des salles de sport.

"Nous avons constaté une forte poursuite des dynamiques en matière de paiement et de dépenses en février", a déclaré Mary Hines Droesch, responsable des produits et services de consommation chez Bank of America.

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 17,6% en février, selon les données du département du Commerce publiées il y a deux semaines.

"Malgré une inflation record et un moral des consommateurs au plus bas depuis onze ans, la consommation, en particulier les ventes au détail, a fait preuve de solidité", constate Lisa Shalett, responsable des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management.

Le comportement des consommateurs a été favorisé selon elle par un marché du travail tendu et une épargne excédentaire notamment.

FAIBLE CROISSANCE DU REVENU RÉEL

Mais alors que la population reprend ses habitudes de consommation, la confiance dans les perspectives d'une croissance significative des revenus pour les deux prochaines années est au plus bas depuis huit ans, d'après les données de l'Université du Michigan, et les économistes affirment que les revenus réels des Américains s'effondrent.

Jason Briggs, analyste chez Goldman Sachs, table sur une augmentation de seulement 0,5% du revenu réel des ménages cette année et estime que le revenu des personnes les moins bien rémunérées baissera à cause de l'inflation et de la fin des aides fédérales.

"Le plus grand obstacle à la croissance des dépenses réelles en 2022 est la très faible croissance des revenus réels", a-t-il écrit dans une note.

Selon un rapport de Manheim Consulting, les retards de paiement sur les prêts automobiles ont augmenté en février pour le neuvième mois consécutif, en raison des emprunteurs à risque.

La Réserve fédérale de New York a identifié la semaine dernière une autre cause possible de difficultés à venir: 37 millions d'Américains vont devoir reprendre à partir de mai le remboursement des prêts étudiants fédéraux, après deux ans de suspension liés à la pandémie.

"Les difficultés rencontrées par les emprunteurs dans la gestion de leurs prêts étudiants (privés) (...) laissent penser que les emprunteurs seront confrontés à une augmentation des défaillances une fois que le moratoire prendra fin", déclarent les chercheurs de la Fed de New York. (Reportage Elizabeth Dilts Marshall, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)