USA-Après des mois d'impasse, le Congrès approuve un plan de relance de $892 mds

par Richard Cowan et Andy Sullivan

WASHINGTON, 22 décembre (Reuters) - Le Congrès américain a approuvé lundi un plan de relance de 892 milliards de dollars (729 milliards d'euros) pour fournir à la population et aux entreprises américaines de nouvelles aides face à l'impact de la crise du coronavirus.

Le président Donald Trump devrait rapidement promulguer la loi.

Ce plan de relance intervient après plusieurs mois de débats intenses entre républicains et démocrates, et alors que l'épidémie de coronavirus s'accélère dans le pays avec plus de 214.000 nouvelles infections signalées quotidiennement. Plus de 317.000 décès ont déjà été enregistrés, le plus lourd bilan au monde.

Le plan de soutien prévoit de verser directement 600 dollars à la plupart des Américains et une somme supplémentaire aux millions de personnes qui ont été mises au chômage pendant la pandémie de COVID-19.

Le texte prévoit aussi de consacrer 1.400 milliards de dollars à des programmes fédéraux d'ici la fin de l'exercice budgétaire en septembre prochain.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a exhorté les parlementaires à soutenir ce projet, bien qu'il ne reprenne pas à ce stade la proposition démocrate de verser directement des aides aux gouvernements des Etats et aux collectivités locales.

Elle a ajouté qu'il serait encore temps d'adopter des mesures supplémentaires après l'investiture de Joe Biden à la Maison blanche le 20 janvier.

MCCONNELL REVENDIQUE L'ACCORD

Les démocrates et les républicains ont revendiqué la victoire après l'adoption du projet de loi, mais le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a fait valoir que le projet de loi final se rapprochait de celui que les démocrates avaient rejeté il y a quelques mois.

"Si on compare les termes de cet accord avec ceux de celui que j'avais présenté en juillet, oui quelques détails diffèrent", a déclaré le sénateur dans un communiqué.

"Il n'y a aucun doute, ce nouvel accord contient des contributions de nos collègues démocrates. Il est bipartisan. Mais ces questions auraient pu être réglées il y a longtemps", a-t-il ajouté.

Les discussions, qui se trouvaient dans une impasse depuis plusieurs mois, ont abouti après qu'un groupe de représentants des deux partis a présenté une proposition qui a servi de cadre au projet final.

Ce plan de relance sera l'un des plus importants de l'histoire des Etats-Unis, après le paquet budgétaire de 2.300 milliards de dollars voté en mars dernier par le Congrès.