USA-Au moins 25 procédures ouvertes pour terrorisme après l'attaque du Capitole

WASHINGTON, 10 janvier (Reuters) - Au moins 25 procédures ont été ouvertes pour des faits de "terrorisme domestique" après l'attaque commise mercredi contre le Capitole, a déclaré dimanche Jason Crow, un parlementaire démocrate.

Disant tenir l'information de Ryan McCarthy, le secrétaire américain à l'Armée, Jason Crow a également indiqué que le Pentagone disposait d'informations indiquant que la menace terroriste resterait vivace jusqu'au 20 janvier, date à laquelle Joe Biden doit prêter serment et succéder à Donald Trump.

L'ancien homme d'affaires, qui a sans relâche depuis l'élection du 3 novembre dénoncé des fraudes sans apporter la moindre preuve, a encouragé mercredi ses partisans réunis à Washington à marcher en direction du Capitole.

Après son discours, des centaines d'émeutiers sont entrés de force dans le Capitole, qui abrite les deux chambres du Congrès des Etats-Unis, contraignant les parlementaires à suspendre la procédure de certification définitive des résultats du scrutin présidentiel et à se réfugier dans des lieux sûrs.

Une fois ces partisans du président sortant évacués, les élus du Congrès ont confirmé la victoire de Joe Biden.

Ces violences dans et autour du Capitole ont fait cinq morts, une manifestante tuée par balle, un policier et trois personnes victimes d'incidents médicaux. (Andrea Shalal et David Shepardson; version française Nicolas Delame)