USA-Auditions de confirmation de l'Attorney General les 15 et 16/01

WASHINGTON, 3 janvier (Reuters) - La commission judiciaire du Sénat américain a annoncé mercredi qu'elle mènerait les 15 et 16 janvier les auditions de confirmation de William Barr, choisi par Donald Trump comme candidat au poste d'Attorney General pour succéder à Jeff Sessions, limogé en novembre dernier.

L'intérim est assuré par Matthew Whitaker, directeur de cabinet de Jeff Sessions.

William Barr, âgé de 68 ans, a déjà occupé la fonction d'Attorney General (ministre de la Justice) sous la présidence de George H.W. Bush, de 1991 à 1993, puis a travaillé dans le secteur privé jusqu'à sa retraite en 2008.

Si la nomination de William Barr venait à être confirmée par le Sénat - où les républicains sont majoritaires -, Barr supervisera l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et une possible collusion entre l'équipe de campagne Trump et des représentants russes.

Donald Trump, qui nie toute collusion, qualifie cette enquête de "chasse aux sorcières". (Eric Beech; Jean Terzian pour le service français)