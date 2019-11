USA-Baisse plus marquée qu'attendu des commandes à l'industrie

WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont diminué plus qu'attendu en septembre et les investissements des entreprises en biens d'équipement ont été plus faibles qu'estimé initialement, montrent les statistiques officielles publiées lundi, qui suggèrent que les tensions commerciales avec la Chine ont continué de peser sur l'activité du secteur.

Les commandes industrielles ont reculé de 0,6% après une baisse de 0,1% en août, a annoncé le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 0,5%. Sur un an, la baisse est de 0,3%.

Les livraisons de biens industriels ont parallèlement diminué de 0,2% en septembre après un recul de 0,3% en août.

Les commandes d'équipements de transport ont baissé de 2,8% en septembre après une hausse de 0,2% le mois précédent, avec principalement une chute de 11,8% des commandes d'avions civils et de pièces détachées, après -17,2% en août.

Le département du Commerce précise que les commandes de biens d'équipement hors défense et aéronautique, considérées comme un bon baromètre de l'évolution des dépenses d'investissement des entreprises, ont diminué de 0,6% en septembre alors qu'une première estimation publiée le mois dernier avait évalué leur baisse à 0,5%.

Les livraisons de ce type de biens, qui entrent dans le calcul de l'évolution de l'investissement des entreprises pour mesurer le produit intérieur brut (PIB), ont reculé de 0,7% en septembre, comme estimé initialement.

