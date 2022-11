USA-Biden, Obama et Trump en Pennsylvanie avant les élections de mi-mandat

5 novembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré samedi aux électeurs de Pennsylvanie qu'une défaite des démocrates aux élections de mi-mandat mardi aurait des "décennies" de conséquences, tandis que les candidats républicains au Congrès ont prédit une victoire éclatante de leur parti.

Les plus grands noms de la politique américaine, dont les démocrates Joe Biden et l'ancien président Barack Obama, ainsi que l'ancien président républicain Donald Trump, étaient en Pennsylvanie samedi dans l'espoir de faire pencher la balance dans une course sénatoriale de mi-mandat décisive entre le démocrate John Fetterman et le médecin vedette républicain Mehmet Oz.

"Les amis, trois jours, trois jours avant l'une des élections les plus importantes de notre vie. Le résultat va façonner notre pays pour les décennies à venir, et le pouvoir de façonner ce résultat est entre vos mains", a déclaré Joe Biden.

"Il s'agit d'un choix. Un choix entre deux visions très différentes de l'Amérique."

Donald Trump, qui, selon des sources, se prépare à se lancer dans une troisième course consécutive à la Maison Blanche après les "midterms", continue de prétendre faussement que sa défaite de 2020 face à Joe Biden était le résultat d'une fraude généralisée. De multiples tribunaux, agences d'État et membres de sa propre administration ont rejeté cette affirmation comme étant fausse.

S'exprimant avant Donald Trump lors d'un rassemblement à Latrobe, en Pennsylvanie, le député Glenn Thompson a déclaré à ses partisans que les républicains allaient réaliser des avancées importantes mardi.

"Qui a une planche de surf ?", a-t-il demandé. "Il va y avoir une vague rouge."

S'adressant à ses partisans dans le centre-ville de Pittsburgh, Barack Obama a prévenu que l'attaque à motivation politique dont a été victime la semaine dernière le mari de la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, Paul, était le produit d'une rhétorique haineuse.

"Cette habitude que nous avons de diaboliser nos adversaires politiques, de dire des choses folles, cela crée un climat dangereux", a dit Barack Obama, sans faire directement référence aux républicains.

Les républicains soutiennent que les démocrates se sont également livrés à la violence politique, citant les vastes manifestations contre le racisme qui ont secoué le pays en 2020.

Dimanche, ils ont reproché aux démocrates de ne pas avoir maintenu leur attention sur l'inflation et la criminalité, deux des principales préoccupations des électeurs, selon la plupart des sondages.

Mehmet Oz a critiqué John Fetterman et Joe Biden sur Twitter samedi pour ne pas avoir suffisamment soutenu l'industrie énergétique nationale et s'est engagé à lutter contre l'inflation s'il est élu.

"En tant que votre prochain sénateur, je me concentrerai sur les questions qui comptent pour les électeurs de toutes les communautés, y compris la baisse des prix sur tout, du gaz à l'épicerie", a-t-il écrit.

La course électorale Fetterman-Oz pour le Sénat fait partie, avec la Géorgie et le Nevada, des trois face-à-face critiques qui détermineront si les démocrates conserveront leur très mince majorité au Sénat. (Reportage Greg Savoy à Pittsburgh, Jarrett Renshaw à Latrobe, Pennsylvanie, et Trevor Hunnicutt à Joliet, Illinois, avec Ted Hesson et Makini Brice à Washington; Version française Kate Entringer)