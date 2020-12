USA-Biden demande à Fauci de rejoindre son "équipe coronavirus"

WILMINGTON, Delaware, 4 décembre (Reuters) - Joe Biden a déclaré jeudi avoir demandé au principal expert américain en maladies infectieuses, Anthony Fauci, de devenir son principal conseiller médical et de rejoindre le groupe de travail sur le coronavirus que le président élu des Etats-Unis mettra en place dès son investiture le 20 janvier.

Dans un entretien à la chaîne CNN, Joe Biden a fait savoir que son équipe et lui s'étaient entretenus jeudi avec Anthony Fauci, qui dirige l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

"Je lui ai demandé de rester au poste qu'il a occupé avec les derniers présidents, et je lui ai demandé d'être mon plus haut conseiller médical de même qu'un membre de l'équipe COVID", a dit le président élu démocrate.

Joe Biden a par ailleurs dit qu'il se ferait vacciner contre le COVID-19 quand Anthony Fauci l'informera que c'est sans danger, ajoutant qu'il pourrait le faire publiquement.

"C'est important de faire savoir au peuple américain que c'est sûr", a-t-il dit.

L'ancien sénateur et vice-président de Barack Obama a par ailleurs indiqué qu'il publierait, après son arrivée à la Maison blanche, un décret demandant aux Américains de porter un masque de protection dans les bâtiments fédéraux et les réseaux de transports inter-Etats. "Je vais demander à la population 100 jours avec un masque. Pas à jamais, 100 jours". (Trevor Hunnicutt, avec Eric Beech; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)