WASHINGTON, 15 juillet (Reuters) - Le président américain Joe Biden a effectué dimanche soir une allocution au ton solennel depuis le Bureau ovale de la Maison blanche pour souligner auprès des Américains la nécessité d'être unis et de régler leurs divergences uniquement par les urnes, après la tentative d'assassinat de son rival Donald Trump.

Cet incident nous invite tous à "prendre un pas de recul", a déclaré le dirigeant démocrate. "Il faut faire baisser la température" politique alors que "la rhétorique est devenue très tendue", a-t-il dit par ailleurs.

Nous sommes "voisins, amis, pas ennemis". "Il n'y a pas de place en Amérique pour ce type de violence", a-t-il ajouté.

Il s'agit de la troisième fois que Joe Biden effectue un discours depuis le Bureau ovale depuis son arrivée à la présidence américaine, en janvier 2021.

L'image revêt une importance d'autant plus symbolique pour le président démocrate, en campagne pour une réélection face à Donald Trump en novembre prochain, que des membres de son parti lui ont demandé de se mettre en retrait au profit d'un autre candidat car ils doutent de sa capacité à remporter le scrutin et à gouverner quatre années de plus, citant le déclin de ses facultés cognitives.

Joe Biden et son équipe tentent de réorienter sa campagne électorale depuis la tentative d'assassinat de Donald Trump, que le dirigeant démocrate a régulièrement qualifié de "menace pour la démocratie".

Ils ont décidé de ne plus lancer d'attaques verbales contre son rival républicain et, dans les heures ayant suivi l'incident samedi, ont supprimé des annonces télévisées et suspendu d'autres moyens de communication. (Nandita Bose et Steve Holland; version française Jean Terzian)